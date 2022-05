Cảnh sát TP.HCM đột kích 5 lò độ xe phát hiện hàng chục ‘xe cọp’

Chiều 22-5, Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, cho biết vừa qua Phòng PC08 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và các phòng nghiệp vụ của Công an TP, công an địa phương “đột kích” các tiệm sửa xe có biểu hiện nghi vấn độ xe.

Nhiều xe độ không còn số khung, số máy

Thượng tá Phương cho biết công tác phối hợp lần này là trên tinh thần phòng chống đua xe phải làm từ gốc. Trong đó có việc xử lý các lò độ xe là nơi sản xuất ra phương tiện phục vụ cho thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Theo Thượng tá Phương, qua thông tin từ cơ sở cung cấp, mạng xã hội và công tác nắm tình hình, các lực lượng phối hợp đã lập kế hoạch để triệt phá các lò độ xe.

Cụ thể, bốn tổ công tác đồng loạt kiểm tra tại năm địa điểm sửa xe máy trên địa bàn bốn quận, huyện gồm Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn và Củ Chi.

Kết quả, tại tiệm sửa xe “Leo đỏ - Leo Leo Racing shop” trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, lực lượng chức năng đã ghi nhận một xe độ (không có biển số, không có số khung) và nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, kiểm tra tại nhà kho chứa linh kiện, phụ tùng độ xe của tiệm sửa xe này trên đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp thì phát hiện 16 xe độ, thay đổi kết cấu; tám khung xe đang lắp ráp và nhiều kinh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trong quá trình kiểm tra, một thanh niên lái xe độ đến tiệm mua đồ một xe ô tô bán tải trên chở hai xe độ đến để test xe cũng đã bị tổ công tác kiểm tra, tạm giữ để xử lý theo quy định.

Tại tiệm sửa xe “Tô Hà Đông Nghi” ở Tân Bình, cảnh sát ghi nhận có hai xe máy có biển số nhưng đã thay đổi kết cấu, một xe máy không có biển số và ba xe máy có biển số nhưng không có giấy tờ theo quy định.

Tại một tiệm gia công linh kiện, phụ tùng độ xe trên địa bàn huyện Hóc Môn, có một xe độ không gắn biển số, một xe máy không có giấy đăng ký xe; nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và một số máy móc, phôi kim loại phục vụ sản xuất linh kiện, phụ tùng độ xe.

Còn tại tiệm gia công linh kiện, phụ tùng độ xe trên địa bàn huyện Củ Chi, phát hiện một xe máy không có giấy đăng ký xe, hai xe máy không có biển số (không có số máy, số khung). Đồng thời cùng phát hiện nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và một số máy móc phục vụ sản xuất linh kiện, phụ tùng độ xe.

Lò độ xe hoạt động kín đáo

Theo Thượng tá Trần Nguyễn Phương, các phương tiện được phát hiện tại các lò độ được thay mới hoàn toàn, được gia công toàn bộ khung máy. Các thiết bị dùng để độ xe phục vụ cho đua xe, từ nhông, sên, đầu, nồi…. được nhập từ nước ngoài về, sau đó đóng lại mác để bán.

Nhiều phương tiện bị cà mất số máy, không có số khung để phục vụ cho việc đua xe. Sau khi độ xong, tốc độ của những phương tiện này tăng lên rất nhanh, có thể đạt tốc độ 100km/giờ dù chỉ đua một đoạn ngắn vài trăm mét trên đường phố.

Đáng chú ý, Thượng tá Phương nhìn nhận các lò độ xe đã thay đổi phương thức hoạt động. Đa số các lò hoạt động kín đáo, không rình rang, thường có hai địa điểm riêng biệt: một nơi trưng bày và một xưởng độ, chế riêng hoặc hoạt động tại nhà riêng.

Theo đó các “mối quen” liên lạc qua điện thoại, khi đến độ xe thì đưa phương tiện vào bên trong rồi đóng kín cổng, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong xử lý.

Phó Phòng PC08 cũng thông tin, hiện các hành vi thay đổi hình dáng, kết cấu xe có mức xử phạt chưa cao. Ông đề nghị tăng mức phạt lên để có tính răn đe, góp phần phòng chống tình trạng đua xe, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Giao lại cho công an quận, huyện tiếp tục xác minh Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, cho biết sau khi kiểm tra ở các lò độ, toàn bộ phương tiện, linh kiện, phụ tùng đã được bàn giao lại công an địa phương để tiếp tục xác minh. Từ đó làm rõ hoạt động của các tiệm, buộc các chủ phương tiện phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Sau đó, lập biên bản và đề xuất xử phạt theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm về: giấy phép hoạt động của cơ sở, hộ kinh doanh cá thể; mua bán phụ tùng xe không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, vi phạm về công tác phòng cháy, chữa cháy, vi phạm về điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường; phương tiện thay đổi hình dáng, kích thước đặc trưng, không có số khung, số máy .