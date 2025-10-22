CẬP NHẬT: Bí thư TP Đà Nẵng, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra phòng chống lũ, bão số 12

Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang: Cưỡng chế nếu người dân không chịu di dời

Chiều nay (22-10), Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác của Thành uỷ kiểm tra công tác phòng chống bão số 12 tại các khu vực xung yếu trên địa bàn.

Tại đường Mẹ Suốt – nơi “rốn ngập” của TP, ông Quang yêu cầu các lực lượng tham gia ứng phó bão số 12 với phương châm đặt tính mạng của người dân lên trên hết.

“Rà soát, kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nếu người dân không chịu đi chúng ta phải cương quyết cưỡng chế”, ông Quang yêu cầu.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ đầu tư, yêu cầu xả lũ khoa học, hợp lý tránh tình trạng lũ chồng lũ ở hạ lưu gây ngập lụt trên diện rộng.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu vực đường Mẹ Suốt - nơi "rốn ngập" của TP. Ảnh: Thanh Nhật

“Trận mưa dự kiến kéo dài và lượng mưa lớn, nhiều khu vực đô thị ngập rất sâu, tương đương với năm 2022. Đề nghị các đồng chí thông tin tuyên truyền vận động bà con hết sức lưu ý, chủ động bảo quản tài sản cá nhân, di chuyển ô tô, xe máy đến nơi an toàn, đề phòng nước ngập gây thiệt hại”, ông Quang nói tiếp.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng lấy làm tiếc khi vừa qua, các tỉnh phía Bắc xảy ra mưa lũ lớn, làm hư hỏng hàng ngàn ô tô, xe máy và tài sản của người dân.

Sau khi kiểm tra tại khu vực đường Mẹ Suốt, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tiếp tục kiểm tra tại các vị trí xung yếu khác.

THANH NHẬT