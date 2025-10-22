CẬP NHẬT: Bí thư TP Đà Nẵng, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra phòng chống lũ, bão số 12

Trưa 22-10, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) có thông tin các xã, phường có nguy cơ chịu tác động của bão Thần Gió (bão số 12, bão Fengshen).
Ngày 22-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang dẫn đầu đoàn kiểm tra phòng, chống bão và khảo sát thực tế dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú, TP Quảng Ngãi (cũ).
Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng dự báo, hoàn lưu bão số 12 sẽ gây mưa lớn diện rộng.
Do đó, những ngày qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo và cử một Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi các hồ thủy điện, thủy lợi lớn của tỉnh.
NGUYỄN YÊN
Chiều nay (22-10), Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác của Thành uỷ kiểm tra công tác phòng chống bão số 12 tại các khu vực xung yếu trên địa bàn.
Tại đường Mẹ Suốt – nơi “rốn ngập” của TP, ông Quang yêu cầu các lực lượng tham gia ứng phó bão số 12 với phương châm đặt tính mạng của người dân lên trên hết.
“Rà soát, kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nếu người dân không chịu đi chúng ta phải cương quyết cưỡng chế”, ông Quang yêu cầu.
Bí thư Đà Nẵng đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ đầu tư, yêu cầu xả lũ khoa học, hợp lý tránh tình trạng lũ chồng lũ ở hạ lưu gây ngập lụt trên diện rộng.
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu vực đường Mẹ Suốt - nơi "rốn ngập" của TP. Ảnh: Thanh Nhật
“Trận mưa dự kiến kéo dài và lượng mưa lớn, nhiều khu vực đô thị ngập rất sâu, tương đương với năm 2022. Đề nghị các đồng chí thông tin tuyên truyền vận động bà con hết sức lưu ý, chủ động bảo quản tài sản cá nhân, di chuyển ô tô, xe máy đến nơi an toàn, đề phòng nước ngập gây thiệt hại”, ông Quang nói tiếp.
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng lấy làm tiếc khi vừa qua, các tỉnh phía Bắc xảy ra mưa lũ lớn, làm hư hỏng hàng ngàn ô tô, xe máy và tài sản của người dân.
Sau khi kiểm tra tại khu vực đường Mẹ Suốt, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tiếp tục kiểm tra tại các vị trí xung yếu khác.
THANH NHẬT
Khu vực bờ kè đường Như Nguyệt (phường Hải Châu) trong ngày 22-10 tiếp tục hứng chịu liên tiếp các đợt công phá của sóng sông Hàn.
Dù không có mưa, nhưng nước biển đang dâng cao, các đợt sóng vỗ lên bờ kè, tràn qua vỉa hè chảy xuống đường Như Nguyệt gây ngập úng.
Nước từ đây tràn vào các tuyến đường bên trong gây ngập úng khu dân cư từ 10-20 cm.
Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt, dùng bao cát chặn bớt nước. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang túc trực hướng dẫn giao thông, ngăn không cho người dân tập trung sát bờ kè quay phim, chụp hình.
+ Tại khu vực bờ biển thuộc khối phố Tân Thành, phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng), do ảnh của thời tiết xấu, sóng biển và gió mạnh tiếp tục gây sạt lở rộng, chiều sâu khoảng 28m, dài 100m.
Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà nẵng điều động 25 cán bộ, chiến sĩ cùng với các lực lượng của địa phương tiến hành khắc phục, gia cố tạm thời để kè chắn lại khu vực sạt lở.
Việc gia cố bờ biển nơi sạt lở sẽ tạm dừng vào chiều nay, sau khi cơn bão số 12 đi qua sẽ tiếp tục khắc phục khu vực này để đảm bảo an toàn cho người dân.
Hiện nay, lực lượng BĐBP đang tiếp tục theo dõi, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sẵn sàng thực hiện các biện pháp ứng phó.
TẤN VIỆT - THANH NHẬT
Ngày 22-10, Hoiana Resort cho biết trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12 khu nghỉ dưỡng này đã phối hợp với UBND xã Duy Nghĩa và Thăng An (TP Đà Nẵng) triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, giúp người dân trong khu vực trú bão số 12 đang đổ bộ vào TP.
Theo đó, resort này đã chuẩn bị hơn 100 phòng với đầy đủ tiện nghi như chăn, đệm, nước sạch và nhà vệ sinh riêng để đón người dân địa phương đến tránh trú bão trong trường hợp cần thiết.
Đồng thời, khu nghỉ dưỡng cũng cung cấp bữa ăn miễn phí hằng ngày cho người dân sơ tán, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản trong suốt thời gian mưa bão.
Phía resort đã chủ động gửi thư đến chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với UBND các xã trên địa bàn doanh nghiệp hoạt động. Nhằm rà soát, lập danh sách người dân có nhu cầu sơ tán và tổ chức đón tiếp, sắp xếp chỗ ở và hỗ trợ người dân một cách an toàn, kịp thời và hiệu quả nhất.
Công tác chuẩn bị ứng phó bão số 12 được tiến hành song song với kế hoạch ứng phó nội bộ, bảo vệ an toàn cho toàn bộ khách lưu trú và nhân viên trong khu nghỉ dưỡng.
Được biết, Hoiana đã nhiều lần đồng hành cùng người dân địa phương trước các tình huống khẩn cấp. Trước đó, bão Noru năm 2022 và bão Trami năm 2024, resort này đã mở đón người dân đến tránh trú, hỗ trợ lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm cần thiết.
LÊ PHI
Ngày 22-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PDS) thành phố cho biết, các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn hiện đạt 73% dung tích thiết kế (khoảng 82 triệu m³/113 triệu m³).
Theo Ban Chỉ huy PDS thành phố, các hồ chứa thủy lợi và thủy điện hiện đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn có thể xảy ra.
Tính từ ngày 28-9 đến nay, Ban Chỉ huy PDS thành phố đã ban hành 5 lệnh vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hương. Động thái này nhằm hạ dần mực nước các hồ để tạo dung tích phòng lũ, chuẩn bị đón đợt mưa lớn do bão số 12.
Hiện tại, hầu hết mực nước tại các hồ chứa đang được duy trì ở mức thấp so với mực nước dâng bình thường.
Về khả năng cắt lũ, hồ chứa Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt đỉnh lũ cho trận mưa 400mm; hồ chứa Tả Trạch có khả năng cắt đỉnh lũ cho trận mưa 500mm.
Cơ quan chuyên môn cũng đã xây dựng 4 kịch bản vận hành liên hồ chứa để ứng phó với các tình huống mưa lớn, tương ứng với lượng mưa từ 600mm đến 1.000mm.
N.DO
Đến 11 giờ 30 ngày 22-10, toàn bộ tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã nhận thông tin về bão số 12, nhiều hồ chứa nước trên địa bàn đạt gần đầy dung tích, song mực nước các sông vẫn ở dưới mức báo động 1.
Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 6.422 tàu cá, trong đó 293 tàu với 3.932 lao động vẫn đang hoạt động trên các vùng biển. Cụ thể, khu vực Vịnh Bắc Bộ có 7 tàu; vùng biển Hoàng Sa 21 tàu; giữa Biển Đông, Trường Sa, DK1 có 196 tàu; vùng Nam Biển Đông 64 tàu và khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng 5 tàu. Tất cả các tàu đã được liên lạc, hướng dẫn di chuyển tránh xa khu vực nguy hiểm.
Hiện có 6.129 tàu neo đậu an toàn tại các bến, trong đó 942 tàu neo trong địa bàn tỉnh, gồm các cảng Mỹ Á, Sa Huỳnh, Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa và Lý Sơn. Ngoài ra, 57 lồng bè nuôi trồng hải sản tại Lý Sơn cũng đã được đưa vào khu neo đậu tránh trú bão.
Trước đó, để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động di dời 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống dưới chân núi Gò Oát, thôn Ba Lang có nguy cơ sạt lở đến tập trung ở nhà văn hóa thôn Ba Lang và Hóc Đô.
NGUYỄN YÊN
Sáng 22-10, người dân tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng chủ động đưa ô tô đến các vị trí cao để tránh ngập nước.
Rút kinh nghiệm từ những trận bão trước, các vị trí có cây to, nhiều ô tô "trú tạm" bị cây đổ đè trúng, lần này người dân chọn những vị trí cao ráo, thông thoáng, an toàn hơn.
Trên đường Nguyễn Tất Thành, nhiều người đưa ô tô lên vỉa hè, chọn vị trí không có cây xanh, đỗ tạm.
Tương tự, tại phường Sơn Trà, nơi tập trung nhiều khu chung cư nhà ở xã hội, thương mại, hàng trăm người dân cũng sớm đưa xe đến gửi ở các bãi tạm gần nhà, công viên.
Khu vực xung quanh cầu Thuận Phước được xem là nơi an toàn, tránh ngập nước. Các bãi giữ xe, bãi đất trống có địa hình cao đã kín phương tiện trong sáng nay.
Tháng 10-2022, khu vực vòng xuyến Mẹ Nhu là nơi an toàn khi mưa lớn gây chia cắt nhiều tuyến phố. Từ sáng nay, người dân bắt đầu đưa ô tô, xe tải đến đậu tại đây.
Anh Nguyễn Huy, ngụ đường Tôn Đản, khu vực thường ngập sâu khi mưa lớn, cho biết đã chủ động đưa ô tô ra khu hành chính để tránh bị ngâm nước khi bão đổ bộ.
“Nhiều đợt mưa trước, khu vực thấp, nhiều người không kịp dời xe nên bị hư hỏng, phải gọi cứu hộ. Nghe tin bão này mưa lớn liên tục, tôi đưa xe đi sớm cho yên tâm”- anh Huy nói.
Trước thông tin dự báo về đợt mưa lũ lịch sử, từ sáng đến trưa 22-10, nhiều người dân TP Huế đã chủ động đưa ô tô đến các vị trí cao để gửi nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Anh Nguyễn Văn Đình (31 tuổi, ngụ phường An Cựu) cho biết anh phải đem xe đi tránh lũ tại khu vực công viên khu trung tâm hành chính TP Huế.
"Gia đình tôi dựa vào các mốc lũ của những năm gần đây để tìm vị trí đỗ xe cho phù hợp, hy vọng an toàn"- anh Đình chia sẻ.
Để hỗ trợ người dân, Trung tâm Giám sát- điều hành đô thị thông minh TP Huế thông báo đã tích hợp chức năng "bản đồ gợi ý các đường đỗ xe trong mùa ngập lụt" lên ứng dụng Hue-S.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên tải, thường xuyên truy cập mục "Thời tiết thiên tai" trên Hue-S để cập nhật thông tin kịp thời, chủ động ứng phó với tình hình.
Đồng thời, trong trường hợp nước sông Hương đạt mức báo động 2, Trung tâm thương mại Aeon Mall, phường An Cựu sẽ mở cửa bãi đỗ xe, hỗ trợ người dân đưa xe đến tránh lũ hoàn toàn miễn phí. Đây là bãi đỗ xe có cốt nền cao, sức chứa khoảng 1.200 ô tô và 8.000 xe máy.
Ngoài ra, người dân có thể chủ động đưa xe đến các vị trí cao khác như khu vực công viên tại khu hành chính tập trung thành phố Huế, các bãi đỗ xe trong khu vực Đại nội Huế.
THANH NHẬT- NGUYỄN DO
- Quảng Trị
+ Nguy cơ gió bão mạnh các xã (16 xã/phường): Hòa Trạch, Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Quảng Trạch, Tân Gianh, Bắc trạch, Nam Trạch, Hoàn Lão, Nam trạch, P. Đồng Thuận, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Ninh, Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Ngư, Tân Mỹ, P. Đồng Hới, Cửa Việt, Cửa Tùng, Mỹ Thủy.
+ Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (41 xã/phường): Bắc Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Hòa Trạch, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Phú Trạch, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Thành, Thượng Trạch, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Tuyên Sơn; A Dơi, Bố Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Nam Gianh, Phong Nha, Tuyên Lâm; Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, P. Đồng Sơn, Quảng Ninh, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn...
+ Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng (40 xã/phường): Ái Tử, Ba Lòng, Ba Đồn, Bắc Trạch, Bến Hải, Bắc Gianh, Cam Hồng, Cam Lộ, Cửa Việt, Đồng Hới, Đồng Lê, Đồng Sơn, Đồng Thuận, Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng, Hiếu Giang, Kim Ngân, Lệ Ninh, Lệ Thủy, Mỹ Thủy, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Nam Đông Hà, Ninh Châu, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Sen Ngư, Tân Gianh, Tân Mỹ, Triệu Bình, Triệu Cơ, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Vĩnh Định.
- TP Huế
+ Nguy cơ gió bão mạnh các xã (15 xã/phường): Phong Dinh, Phong Phú, Đan Điền, Phong Quảng, Quảng Điền, Thuận An, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Phú Vinh, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây- Lăng Cô.
+ Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ( 14 xã/phường): A Lưới 1-5, Phong Điền, Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông, Chân Mây - Lăng Cô, Bình Điền, Hương Thủy, Lộc An, Phú Lộc là những xã/phường có nguy cơ cao...
+ Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng (gần 30 xã/phường): Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc, Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường).
- TP Đà Nẵng
+ Nguy cơ gió bão mạnh các xã (22 phường/xã): Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, Sơn Trà, An Hải, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Quảng Phú, Bàn Thạch, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Tân Hiệp, Tam Kỳ, Hương Trà.
+ Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (31 xã/phường): Hải Vân, Bến Giằng, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Thu Bồn, Duy Xuyên, Quế Sơn Trung, Quế Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Lãnh Ngọc, Đồng Dương, Tây Hồ, Tiên Phước, Thạnh Bình, Trà My, Trà Liên, Phú Ninh, Đức Phú, Núi Thành, Tam Mỹ, Trà Giáp, Nam Trà My, Trà My, Trà Tập, Trà Leng.
+ Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng (27 xã/phường): Nam Phước, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, Điện Bàn, Hội An Tây, Hội An Đông, An Thắng, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Đại Lộc, Vu Gia, Thu Bồn; Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, Quảng Phú, Tam Xuân, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch
- Tỉnh Quảng Ngãi
+ Nguy cơ gió bão mạnh các xã (5 phường/xã) thuộc phía Bắc tỉnh: Vạn Tường, Đông Sơn, Bình Sơn, Tịnh Khê, An Phú.
+ Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (31 xã/phường): chủ yếu xảy ra ở vùng núi Quảng Ngãi cũ): Khu vực huyện cũ Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long). Cụ thể các xã Ba Tơ, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Vinh, Ba Động, Ba Xa, Đặng Thuỳ Trâm, Minh Long, Sơn Mai, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thuỷ, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Kon Plong, Măng Bút, Ngọc Linh, Xốp, Đắk Man, Đắk Blo, Măng Ri.
+ Nguy cơ ngập lụt:
Các xã/phường: Thiện Tín, Nghĩa Hành, Vệ Giang, Long Phụng, Đình Cương, Đức Phổ, Trà Câu, xã Bình Sơn, Bình Minh, Bình chương, Bình Dương, Nghĩa Giang, Trường Giang, Tịnh Khê, Mỏ Cày, Long Phụng, Mộ Đức, Đình Cương, Nghĩa Hành, Sơn Linh, Sơn Hạ, Trường Sơn, Sơn Tây Hạ, Tư Nghĩa, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Trà Giang, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, An Phú, Đông Sơn, Tịnh Khê, Nghĩa Phú, Ấn Tây.