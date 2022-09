Cập nhật: Các nơi khẩn cấp ứng phó bão số 4, giật cấp 13

Khánh Hòa triển khai ứng phó bão số 4 với phương châm '4 tại chỗ'

Ngày 26-9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 (bão Noru) năm 2022.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Khánh Hòa, sáng sớm 26-9, bão Noru đã đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 4.

24 giờ qua, thời tiết Khánh Hòa có nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, lượng mưa phổ biến dưới 20 mm, riêng Khánh Sơn 50 mm. Dự báo chiều và đêm nay khu vực Khánh Hòa có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to và dông.

Hiện có 729 tàu thuyền với hơn 4.400 ngư dân đang hoạt động trên biển, các phương tiện đã nhận được thông tin để phòng tránh bão. Các địa phương cũng căn cứ vào tình hình ảnh hưởng của mưa lũ để chủ động bố trí lực lượng chốt chặn, sơ tán người dân tại các điểm có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân.

Thực hiện công điện của Thủ tướng về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, các địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm “bốn tại chỗ”.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung bộ tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo để thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó.

Chủ tịch các huyện, TP, thị xã phân công lãnh đạo trực, căn cứ diễn biến của bão để phối hợp với Sở GD&ĐT xem xét việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. Rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, lũ quét… Chỉ đạo, hướng dẫn việc chằng chống nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất…

Các sở ngành phối hợp với địa phương triển khai công tác đảm bảo an toàn kè sông, biển, hồ đập… đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Các chủ đầu tư chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình khi có tình huống xảy ra.

Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh chủ động phương án, triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, ban ngành tổ chức trực 24/24 theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời.