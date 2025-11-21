Cậu bé 3 tuổi gặp lại mẹ sau 4 ngày nước lũ chia cắt 21/11/2025 21:09

(PLO)- Ngày 21-11, Tổ công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực cứu hộ cứu nạn tại phường Bắc Nha Trang, đưa hàng chục hộ dân đến nơi an toàn trước nguy cơ xả đập vào chiều tối 21-11.

Tổ công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa gồm 20 cán bộ, trang bị áo phao và cano, đã cơ động từ ngày 19-11 tới điểm ngập tại khu vực phường Bắc Nha Trang, đi từng nhà gõ cửa, vận động bà con di chuyển.

Những hộ gia đình nhà cao tầng được hướng dẫn lên lầu, trong khi các hộ nhà cấp 4 và vùng thấp được hỗ trợ di chuyển ra nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân di chuyển an toàn bằng cano, thuyền, tránh nguy cơ xả lũ. Ảnh: PHẠM HẢI

Công tác cứu hộ được phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tình nguyện, đảm bảo phân công nhiệm vụ rõ ràng và hiệu quả.

Trong quá trình cứu hộ, nhiều cảnh tượng xúc động khiến cán bộ, chiến sĩ không còn cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài.

Một em bé 3 tuổi, bị cách ly với mẹ suốt bốn ngày do mưa lũ, đã được đưa trở về vòng tay mẹ. Người mẹ nghẹn ngào: “Con ơi, mẹ nhớ con quá… 4 ngày rồi mẹ không được gặp con.”

Cậu bé 3 tuổi gặp lại mẹ sau 4 ngày nước lũ chia cắt. Ảnh: PHẠM HẢI

Vì công việc, người mẹ đã gửi con ở nhà ông bà ngoại, không ngờ mưa lũ kéo đến quá nhanh, nước dâng cao khiến cả gia đình bị cô lập. Mọi nỗ lực liên lạc đều vô vọng, những ngày qua người mẹ sống trong lo lắng khôn nguôi, chỉ mong con an toàn.

Sau 4 ngày cách ly vì mưa lũ, cậu bé 3 tuổi cuối cùng cũng gặp mẹ, nước mắt hạnh phúc của cả hai khiến lực lượng cứu hộ xúc động. Ảnh: PHẠM HẢI

Cậu bé cũng òa khóc trong niềm vui đoàn tụ, khiến cả lực lượng cứu hộ xúc động. Trung úy Bùi Dương Hào và các cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia cứu hộ không giấu được nước mắt, hiểu rằng nỗ lực của họ đã mang lại niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô giá cho các gia đình.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai lực lượng cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ lũ. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo cơ quan chức năng, dự kiến trong chiều tối nay sẽ có xả lũ tại một số hồ chứa, vì vậy việc di dời người dân được triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của thời tiết.