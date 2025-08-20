Cầu Nhơn Trạch chính thức thông xe, người dân phấn khởi lưu thông 20/08/2025 09:53

(PLO)- Từ sáng nay, cầu Nhơn Trạch và tuyến đường dẫn hai đầu cầu đã chính thức thông xe, các phương tiện qua lại thông suốt.

Sau nhiều năm người dân chờ đợi, sáng 20-8, cầu Nhơn Trạch cùng tuyến đường dẫn hai đầu cầu, thuộc dự án thành phần 1A của tuyến Vành đai 3 TP.HCM, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch đã chính thức được thông xe, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hạ tầng giao thông khu vực Đông Nam Bộ.

Cầu Nhơn Trạch chính thức thông xe sáng 20-8.

Sơ đồ hướng dẫn các phương tiện lưu thông. Ảnh: BMT

Ngay trong buổi sáng đầu tiên, từng dòng xe đã bắt đầu lưu thông qua cầu, nối từ cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, rẽ sang cầu Nhơn Trạch rồi tiếp tục tỏa ra các tuyến tỉnh lộ, hương lộ, hướng về Quốc lộ 51 hoặc cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Các phương tiện di chuyển qua khu vực trạm thu phí.

Mặc dù lưu lượng phương tiện còn thấp do mới đưa vào khai thác, lực lượng chức năng đã được bố trí tại các điểm nút để điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Hệ thống biển báo, đèn tín hiệu tại các giao lộ trọng điểm như Lý Tự Trọng, đường 769... cũng đã được lắp đặt đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi lưu thông.

Đường thảm nhựa khang trang.

Hiện tại, cầu cho phép các loại xe du lịch 5-7 chỗ, xe khách dưới 16 chỗ và xe tải nhỏ dưới 1,5 tấn lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h. Riêng xe máy chỉ được phép lưu thông trên đoạn từ Tỉnh lộ 25B (Đồng Nai) đến nút giao Lý Tự Trọng, chưa được qua cầu.

Dự kiến đến cuối năm 2026, khi các dự án thành phần khác hoàn thành, toàn tuyến sẽ chính thức được đưa vào khai thác đồng bộ với quy mô 4 làn xe, cho phép cả ô tô và xe máy lưu thông xuyên suốt.

Cầu Nhơn Trạch trước mắt chỉ cho phép một số phương tiện lưu thông.

Khoảnh khắc những chiếc xe đầu tiên lăn bánh qua cầu được xem là thời khắc đáng nhớ, mở ra một hướng kết nối giao thông mới, giảm áp lực cho các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đồng thời rút ngắn đáng kể hành trình từ Đồng Nai đến TP.HCM.

Người dân địa phương cho biết rất phấn khởi khi cầu mới được đưa vào sử dụng. Ông Hoàng Tiến (ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) chia sẻ: “Bà con mong mỏi cây cầu này nhiều năm rồi. Giờ có cầu, việc đi lại thuận tiện hơn hẳn, nhất là chuyện làm ăn, buôn bán với TP.HCM.

Trước đây muốn sang Nhơn Trạch là phải vòng vèo mất thời gian, giờ thì nhanh và an toàn hơn nhiều. Gia đình tôi thường đi Vũng Tàu, nay sẽ chọn đường qua cầu Nhơn Trạch rồi ra cao tốc Bến Lức - Long Thành, rẽ vào Quốc lộ 51, đỡ phải chen chúc qua các điểm nóng ùn tắc cũ".

Đoạn vừa thông xe kết nối trực tiếp vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết dự án thành phần 1A có chiều dài hơn 8 km, tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỉ đồng, kết nối từ xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đến phường Long Trường (TP.HCM).

Việc đưa cầu Nhơn Trạch vào hoạt động không chỉ là một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện tuyến Vành đai 3 TP.HCM mà còn được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng Đông Nam Bộ.

Tuyến đường này sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng giữa miền Đông và Tây Nam Bộ, đồng thời mở thêm trục giao thông chiến lược hướng đến sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai gần.