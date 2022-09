Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Đức thưởng thước nước dừa ở chợ Bến Thành

(PLO)- Các thương nhân, du khách khi biết tin đội bóng Borussia Dormund đến đã rất hào hứng, vui vẻ chào đón đoàn.

Ông Nguyễn Vĩnh Hà, Đội trưởng đội Nghiệp vụ chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) cho biết, sáng 27-9 Ban quản lý chợ và các thương nhân rất vui mừng chào đón huyền thoại của Câu lạc bộ bóng đá Borussia Dormund (Đức) đến tham quan chợ-một địa điểm du lịch nổi tiếng của TP.HCM.

Theo ông Hà, đây là một trong những hoạt động của đoàn phóng viên thuộc Công ty sản xuất truyền hình Borussia Dormund GmbH& Co KGaA (Đức) đến Việt Nam đưa tin về chương trình “True Love” (Tình yêu đích thực-Hướng tới tương lai).

Chương trình này do Next Media, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Câu lạc bộ bóng đá Borussia Dormund, Phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam cùng liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Theo ông Hà, các thương nhân, du khách khi biết tin đội bóng đến rất hào hứng, vui vẻ chào đón đoàn. Các cầu thủ cũng rất thân thiện khi chụp ảnh chung với mọi người.

Sau khi tham quan tại chợ, các cầu thủ đã dừng uống nước dừa tại chợ và tỏ ra rất thích thú.

Ông Hà cho biết, sau gần một năm chợ Bến Thành mở cửa hoạt động trở lại đến nay, nhằm góp phần quảng bá con người và điểm đến du lịch TP.HCM, chợ đã tham gia Tuần lễ Du lịch TP.HCM. Từ đó, rất nhiều đoàn làm phim quốc tế đã lấy bối cảnh chợ Bến Thành để quay chương trình “Kích cầu du lịch Việt Nam”.

Đặc biệt, sau khi Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế trở lại (15-3), chợ Bến Thành đã tham gia nhiều sự kiện như “TP.HCM chào đón bạn- Welcome to Ho Chi Minh City” phát động từ ngày 29- 3 đến 29-9; chương trình hưởng ứng Hội chợ Quốc tế ITE 2022 tại TPHCM... Qua các chương trình trên, lượng khách trong và ngoài nước đến chợ ngày một đông.

Theo đó, lượng khách tham quan mua sắm tại chợ Bến Thành trong quý III mặc dù chưa đông như trước dịch COVID-19 nhưng tăng hơn 50% so với quý II, đạt khoảng 4.000-5.000 lượt khách/ngày.

