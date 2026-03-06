Chặt cây rồi để rác trôi xuống sông 06/03/2026 16:09

(PLO)- Thay vì thu gom xử lý, hàng loạt cành lá dừa nước, cành cây sau khi phát quang tại phường Tân Hưng, TP.HCM lại được nhân công để trôi xuống sông Thầy Tiêu.

Ngày 6-3, trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND phường Tân Hưng, TP.HCM cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin một số nhân công được thuê mướn dọn cây cối bên bờ sông Thầy Tiêu, đoạn qua Khu đô thị (KĐT) Phú Mỹ Hưng rồi để trôi xuống sông.

Cành lá dừa nước để trôi sông

Theo ghi nhận, tại khu vực sông Thầy Tiêu đoạn chảy qua KĐT Phú Mỹ Hưng, từ cầu Thầy Tiêu đến cầu Ánh Sao dài khoảng 150 m, phần lớn diện tích đã được các nhân công dọn dẹp. Mục đích của việc chặt tỉa cành lá, cây dừa nước là để phát quang khu vực, tạo không gian xanh sạch đẹp.

Cành cây, cành lá dừa nước được các nhân công chặt bỏ, sau đó trôi xuống sông Thầy Tiêu đoạn chảy qua KĐT Phú Mỹ Hưng. Ảnh: N. TÂN

Tuy nhiên, thực tế tại hiện trường lại phát sinh vấn đề về môi trường. Chiều 5-3, tại khu vực này, các nhân công sau khi chặt bỏ các cành lá dừa nước đã để ra mép sông. Khi thủy triều lên, dòng nước cuốn tất cả rác cây này chảy về hướng Rạch Đĩa ra sông Soài Rạp.

Đến sáng 6-3, khi thủy triều rút, phóng viên tiếp tục ghi nhận hàng loạt thân cây dừa nước, cành lá bị vứt ngổn ngang dọc mép nước. Nhiều cành lá đã khô do bị chặt từ nhiều ngày trước nhưng do vướng vào nhau nên chưa kịp trôi đi.

Hình ảnh ghi nhận vào ngày 5 và ngày 6-3. Ảnh: N. TÂN

Anh B, một người dân địa phương chia sẻ: "Dù là cành cây nhưng khi đã chặt bỏ thì đó là rác, phải được thu dọn, xử lý theo quy định. Việc để trôi ra sông như vậy không khác gì xả rác ra môi trường".

Cành lá dừa nước bị cuốn đi vướng vào các cây xanh ven bờ sông Thầy Tiêu. Ảnh: N. TÂN

Một người dân khác đi tập thể dục tại khu vực này cho biết việc phát quang tránh muỗi, rắn rết là rất tốt, nhưng cách làm hiện tại chưa ổn. "Họ vứt thẳng ra sông là không đúng. Việc dọn dẹp này diễn ra khoảng một tuần nay, đôi khi có ghe tới chở đi nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều cành cây, lá. Cắt tỉa để đảm bảo môi trường nhưng làm không kỹ lại gây ô nhiễm thêm" - người này nói.

Đơn vị quản lý nói do phụ thuộc con nước

Tại hiện trường, nhóm khoảng 7 nhân công đang tiếp tục phát hoang dừa nước. Những tàu dừa tươi vừa bị chặt hạ nằm chất đống sát mặt nước, sẵn sàng bị cuốn đi khi thủy triều lên. Tiếp cận nhóm người này, họ thừa nhận có tình trạng cây chặt bỏ bị nước cuốn trôi.

Các nhân công dọn dẹp, phát quang cành lá dừa nước vào sáng 6-3. Ảnh: N. TÂN

"Chúng tôi được thuê chặt tỉa cây cối ven bờ sông cả tuần nay. Đáng lẽ chặt xong phải bỏ lên ghe chở đi nhưng nhiều lúc gió to, nước lên nhanh nên một số cây bị cuốn trôi" - một nhân công cho biết và hứa sẽ làm việc cẩn thận hơn.

Trao đổi với phóng viên, đại diện đơn vị quản lý vận hành KĐT Phú Mỹ Hưng giải thích việc cắt tỉa là hoạt động định kỳ nhằm đảm bảo môi trường thông thoáng. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình ven sông, công tác thu gom phụ thuộc vào con nước.

Số lượng lớn cành, lá dừa nước bị nước cuốn đi. Ảnh: N. TÂN

Vị này phân trần: "Chúng tôi dọn dẹp chủ yếu bằng đường sông nên phải đợi nước lớn ghe mới vào sát bờ để bốc cây đi được. Trong quá trình làm, đôi khi có vài ba nhánh tồn lại chưa xử lý kịp. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và yêu cầu công nhân thu gom triệt để, không để ảnh hưởng đến cư dân".

Hình ảnh khi nước xuống và nước lên kéo theo rác xuống sông. Ảnh: N. TÂN

Trước thực trạng này, lãnh đạo UBND phường Tân Hưng khẳng định sẽ làm việc với phía KĐT Phú Mỹ Hưng và đề nghị đơn vị này có biện pháp khắc phục ngay, đảm bảo việc dọn dẹp cảnh quan không gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường dòng sông.

Nước lên cuốn trôi cành, lá dừa nước đi vào chiều 5-3. Ảnh: N. TÂN

Việc xác cây tích tụ không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà về lâu dài có thể kết thành từng mảng gây ô nhiễm nguồn nước và hạn chế lưu thông của các phương tiện tàu thuyền tại khu vực.