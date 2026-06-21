Cháy xe tải dữ dội trên cầu, khoảng 100 xe máy bị thiêu rụi 21/06/2026 18:56

(PLO)- Chiếc xe tải chở khoảng 100 xe máy chạy qua cầu Bến Thuỷ 2 thì bị bốc cháy dữ dội dưới nắng nóng.

Chiều 21-6, xe tải mang BKS 37H-110.xx chở xe máy chạy qua cầu Bến Thuỷ 2 (bắc qua sông Lam, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) bốc cháy. Lúc này, tài xế là anh LQH (44 tuổi, trú Nghệ An) vội dừng xe, thoát khỏi đám cháy và tìm cách dập lửa cứu tài sản.

Hiện trường vụ cháy và Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập lửa. Ảnh: QUỐC LÂM.

Do thời tiết nắng nóng, ngọn lửa, khói bốc cháy dữ dội, công tác chữa cháy gặp khó khăn. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An điều 4 xe cứu hoả cùng hơn 24 cán bộ chiến sĩ thuộc các Đội chữa cháy và CNCH số 1, số 7 và Đội chữa cháy CNCH trên sông nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Những chiếc xe máy trên xe tải bị cháy rụi.

Ngay sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng toàn bộ xe máy trên ô tô bị cháy rụi. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.