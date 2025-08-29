Chờ xem tổng duyệt A80: Dù trời đang mưa rất lớn nhưng không ai rời vị trí

Đi từ sớm để chọn chỗ đẹp

Chị Trần Văn Hạc, cho biết có mặt ở đường Thanh Niên lúc 7 giờ sáng nay và chuẩn bị đầy đủ tư trang từ như bánh mì, nước, áo mưa, túi ngủ để có thể bám trụ ở vỉa hè đến sáng mai:

“Bọn chị cũng có tuổi rồi, chắc đây là lần cuối xem diễu binh nên không thể bỏ qua được” - chị Hạc nói.

Chị Trần Thị Hạc (ngoài cùng bên phải) đang cùng với những người bạn đã sẵn sàng xem diễu binh. Ảnh: VIẾT LONG

Cách đó không xa, Bà Phạm Thị Tám, trú tại Gia Lộc (Hải Phòng) cùng con gái và hai người bạn cũng cắm chốt từ 7 giờ sáng nay ở đường Thanh Niên.

Khu vực vỉa hè đường Thanh Niên gần như không còn một chỗ trống. Ảnh: V.LONG

Bà Tám cho biết nhóm thuê xe, tối qua di chuyển từ Hải Phòng ra Thủ đô. Do những ngày trước theo dõi qua truyền thông và mạng xã hội, bà biết sẽ rất đông người dân tới xem. Để có chỗ ngồi đẹp, nhóm bà quyết định chờ từ sáng sớm.

"Ai cũng mệt nhưng mà vui, bởi 80 năm mới có một lần. Thế hệ chúng tôi chắc không đón được A100 đâu"- bà Tám nói đâu.

Những người lính tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc mà 80 năm mới có một lần. Ảnh: PHI HÙNG

Do thời gian chờ đợi là rất dài, nhóm bà Tám chuẩn bị cơm nắm, lương khô, nước và áo mưa. Đồ ăn để chống đói, còn áo mưa để đề phòng trời mưa vẫn có thể ngồi giữ chỗ.

Trường hợp có nhu cầu vệ sinh cá nhân, trong nhóm sẽ cắt cử người ở lại để giữ chỗ.

Các lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Ảnh: PHI HÙNG



"Sau buổi tổng duyệt vào sáng mai, nhóm tôi sẽ ra vị trí khác để có góc nhìn mới và sẽ đi sớm hơn nữa để chọn chỗ đẹp như hôm nay..."- bà Tám chia sẻ.

Chiều 29-8, trời Hà Nội có mưa nhưng không ngăn được dòng người đổ về quảng trường Ba Đình. Ảnh: PHI HÙNG

Còn bà Phạm Thị Nga, cho biết từ khi biết tin có diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2-9, cả gia đình gồm 15 thành viên liên lên kế hoạch từ Ninh Bình lên Hà Nội. Ban đầu, bà muốn thuê nhà nghỉ gần khu vực quảng trường Ba Đình, nhưng các chủ nhà đều thông báo hết phòng, nên chấp nhận ở cách trung tâm diễu binh 10km.

Ngày 27-8, gia đình bà lên Hà Nội và may mắn xem được lễ sơ duyệt và cảm giác rất hạnh phúc: “Nhìn các chiến sĩ diễu binh tôi thấy rất tự hào, nên hôm nay tôi tiếp tục đi”- bà Nga nói.