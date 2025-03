Chơi ma túy khi lái xe, tài xế bị phạt 46 triệu và tước bằng FC 23 tháng 10/03/2025 17:11

(PLO)- Lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện kịp thời vụ việc, không để xảy ra tai nạn.

Ngày 10-3, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Nguyễn Tài Q (39 tuổi; trú Phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tổng số tiền 46 triệu đồng.

CSGT Công an tỉnh Nghệ An trong một lần test nhanh chất ma túy đối với tài xế. Ảnh: ĐẮC LAM.

Theo hồ sơ, ông Q đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính: Hành vi thứ nhất, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 73A-075.60 lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế bị phạt tiền 35 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng FC trong 23 tháng.

Hành vi thứ hai, tài xế Q đưa ô tô có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông. Với lỗi này, ông Q bị phạt tiền 11 triệu đồng.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An giao quyết định xử phạt, thực hiện các biện pháp để bảo đảm thu đủ số tiền phạt; theo dõi, đôn đốc, giám sát và áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong quá trình lái xe qua địa phận tỉnh Nghệ An, tài xế Q có sử dụng chất ma túy “cho tỉnh táo” và rất may lực lượng Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện kịp thời.