Chủ tịch nước: Thiếu xăng dầu là do khâu chỉ đạo, phân phối

Sáng 22-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 10 sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV.

Giảm ngập úng, ùn tắc, ô nhiễm môi trường

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo TP.HCM khắc phục một số bất cập tồn tại như tình trạng ngập úng, ùn tắc, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh trật tự… để tiếp tục cải thiện tốt hơn cho xứng tầm siêu đô thị, đưa TP.HCM tiếp tục có những bước tiến mới.

TP.HCM tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng, giải quyết việc làm, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư.

“TP.HCM muốn phát triển hơn nữa cần có các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, chủ động hơn. Đề nghị tập trung ổn định tình hình thị trường tài chính, bất động sản, tháo gỡ để tạo điều kiện hồi phục thị trường. Với các chỉ số chứng khoán, bất động sản, trái phiếu… TP.HCM cần chủ động đề xuất tháo gỡ nếu gặp vấn đề”, Chủ tịch nước nói và yêu cầu TP.HCM chủ động làm việc với các tổ công tác của Thủ tướng để giải quyết các tồn tại.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị lãnh đạo TP.HCM khảo sát, đánh giá, đề xuất các bổ sung để trình Quốc hội xem xét và có Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 nhằm giúp TP.HCM phát triển tốt hơn.

“Thời điểm này, Quốc hội đã có Nghị quyết cho TP.HCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54 thêm một năm. Quốc hội đang chờ dự thảo Nghị quyết mới để xem xét”, Chủ tịch nước yêu cầu tiến độ chậm nhất là trước kỳ họp tới.

Vấn đề xăng dầu, Chủ tịch nước yêu cầu TP.HCM phối hợp với Bộ Công thương đảm bảo thị trường xăng dầu ổn định.

Ông khẳng định, Việt Nam đã tự chủ được 80% xăng dầu thông qua việc xây dựng và vận hành các nhà máy lọc dầu như Nghi Sơn, Dung Quất. Phần nhập khẩu chỉ khoảng 20%, tuy nhiên, do các chỉ đạo, phân phối, do các cơ chế gây tình trạng khó khăn. Chủ tịch nước đề nghị phải khắc phục và tin rằng thị trường xăng dầu sẽ sớm trở lại bình thường.

Lãng phí tài sản công, tham nhũng phức tạp

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đinh Thị Ngọc cũng chỉ ra một số hạn chế của phòng chống tham nhũng. “Một số ban ngành, địa phương chưa có quyết tâm cao, chưa có chuyển biến mạnh. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tham nhũng còn diễn ra ở lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, trong dịch bệnh COVID-19 vừa qua”.

Cử tri đề nghị, kết hợp giữa phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay tham nhũng. Kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín các khoảng trống để chống tham nhũng.

Cử tri Đinh Văn Huệ (phường 15) bày tỏ băn khoăn về một số vấn đề như tình trạng tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận suy thoái về chính trị, tư tưởng, lối sống. Đặc biệt, trong số nhiều người phạm tội có nhiều cán bộ cấp cao. Cử tri đề nghị Quốc hội kết luận nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Thu nêu ý kiến về tình hình lãng phí tài sản công hiện nay. Hoạt động giám sát Quốc hội chỉ ra những lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế, yếu kém để xảy ra lãng phí nghiêm trọng. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực hiệu quả chưa cao.

Cử tri đề nghị sớm tổ chức đoàn nhằm kiểm tra, giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm đuợc giao về việc quản lý và sử dụng các nhà khách của Chính phủ, không để lãng phí tài sản.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cần thể chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Trong đó, việc nâng cao đời sống cán bộ, Đảng viên các cơ quan cũng là một công tác quan trọng cần chú ý. Bên cạnh đó, chống lãng phí cũng cần được quan tâm hơn nữa. “Tình trạng sử dụng đất công, tài sản công, ngân sách nhà nước và các thất thoát khác là những vấn đề quan trọng”, Chủ tịch nước khẳng định.

Quận 10 cần đẩy lùi tội phạm ma tuý

Đối với quận 10, Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền quận 10 trong xây dựng đời sống người dân, khắc phục hậu quả dịch bệnh và phấn đấu vượt các chỉ tiêu đề ra sau dịch bệnh.

Tuy nhiên, ông đánh giá qua các báo cáo, tình trạng tội phạm ma tuý trên địa bàn còn phức tạp. Do đó, Chủ tịch nước chỉ đạo Quận 10 có phương án yêu cầu lực lượng Công an quận tăng cường đấu tranh đẩy lùi tội phạm ma tuý, chống trộm cắp, chống buôn bán ma tuý… nhằm bảo vệ đời sống nhân dân an toàn.