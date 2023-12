Chủ tịch Phú Nhuận chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát dịp cuối năm

Ngày 15-12, Công an quận Phú Nhuận tổ chức ra quân cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Tuấn Kiệt, Trưởng Công an quận Phú Nhuận, nêu cao tinh thần nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị trong 11 tháng năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Kiệt, Trưởng Công an quận Phú Nhuận, phát biểu tại buổi ra quân. Ảnh: HT



“Nhìn chung, trong những tháng qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Tuy nhiên, số vụ phạm tội về trật tự xã hội vẫn tăng cao, đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 194 vụ, tăng 84 so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội chưa đạt chỉ tiêu đề ra, khám phá 79/194 vụ” - Thượng tá Kiệt cho biết.

Theo quy luật thời điểm cuối năm, số vụ phạm tội liên quan các đối tượng, băng nhóm hoạt động phạm tội như ma túy, xâm phạm sở hữu, tín dụng đen, sản xuất, mua, bán hàng cấm, hàng giả, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí có nguy cơ tăng mạnh.

Lực lượng Công an quận Phú Nhuận tham dự buổi lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm sáng 15-12. Ảnh: HT



Do đó, để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, hoạt động văn hóa, lễ hội, Thượng tá Kiệt yêu cầu các lực lượng, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nhận diện, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan.

“Lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận luôn trong tâm thế hoạt động theo phương châm “04 tại chỗ”, “03 sẵn sàng”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” - Thượng tá Kiệt nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đông Tùng, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cho biết, thời gian cao điểm phát động ra quân là từ 15-12-2023 đến 29-02-2024.

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HT



Để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận Phú Nhuận dịp cuối năm, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận đề nghị các lực lượng, đơn vị chú trọng đánh giá đúng tình hình, xác định đúng loại tội phạm, tình hình tội phạm hoạt động trên địa bàn.

“Đánh giá địa bàn nào phức tạp, loại tội phạm nào đang hoạt động để có những biện pháp cụ thể. Phối hợp tuần tra giữa các lực lượng, không chỉ tăng cường tuần tra mà tập trung phân tán lực lượng giải quyết nhiều vấn đề khác nhau” - Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận nói.

Để giảm thiểu số vụ phạm tội, ông Tùng cho biết, một trong những giải pháp cơ bản và căn cơ phải làm là công tác phòng ngừa phải được quan tâm. Cùng với đợt tổ chức tấn công trấn áp, các đơn vị liên quan còn tổ chức gặp gỡ động viên những người lầm lỡ, người vi phạm pháp luật trở về địa phương, người cai nghiện tại cộng đồng.

Đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn quận, ông Tùng đề nghị các ban, ngành, lực lượng liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra đảm bảo trật tự lòng lề đường, giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông vào dịp lễ Tết.

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận bắt tay động viên cán bộ chiến sĩ trước khi ra quân. Ảnh: HT



“Vào dịp cuối năm, nguy cơ các vụ tai nạn liên quan đến nồng độ cồn có thể tăng cao. Do đó, cần phải tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn, tuy nhiên phải kiểm tra đúng thời điểm” - ông Tùng nhấn mạnh.

Ngoài ý nghĩa phát động tấn công trấn áp tội phạm, lễ ra quân lần này còn là ngày đầu tiên các đơn vị quận Phú Nhuận thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu của năm 2024 đối với việc duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

HỒNG THẮM