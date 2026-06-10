Chủ tịch thành phố Đồng Nai chấn chỉnh việc chậm giải quyết đơn thư của dân 10/06/2026 15:29

(PLO)- Thời gian xử lý đơn, trả lời cho công dân còn kéo dài, có trường hợp không ban hành văn bản trả lời cho công dân theo quy định.

Ngày 10-6, UBND thành phố Đồng Nai đã có văn bản gửi Thủ trưởng các Sở, ban ngành, lãnh đạo UBND các xã phường trên địa bàn thành phố về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Thanh tra thành phố có công văn gửi Chủ tịch UBND thành phố với nội dung, qua nắm tình hình cho thấy công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo các cơ quan, đơn vị địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn ở một số đơn vị, địa phương có số lượt tiếp công dân của người đứng đầu chưa đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp công dân. Thời gian xử lý đơn, trả lời cho công dân còn kéo dài, có trường hợp không ban hành văn bản trả lời cho công dân theo quy định.

Một buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của thành phố Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại cũng chưa đảm bảo quy định pháp luật, xác định chủ thể khiếu nại chưa đúng. Thời gian tiếp nhận, thụ lý, giải quyết một số vụ việc còn kéo dài, chưa đảm bảo quy định. Việc tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại lần đầu tại một số trường hợp chưa đúng quy định của Luật Khiếu nại.

Còn việc giải quyết tố cáo ở một số cơ quan còn lúng túng trong kiểm tra, điều kiện thụ lý tố cáo. Một số trường hợp chưa bảo đảm yêu cầu bảo vệ bí mật người tố cáo. Ngoài ra còn có trường hợp áp dụng chế độ mật đối với văn bản chưa phù hợp với danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…

Do đó, để kịp thời chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn thành phố, khắc phục các tồn tại, hạn chế, chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần sắp xếp để tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm vụ việc từ cơ sở, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu cần chấn chỉnh công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, khắc phục tình trạng chậm xử lý, chậm trả lời công dân, không ban hành văn bản trả lời theo quy định. Phải đảm bảo việc thụ lý, xác minh, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp tham dự các buổi đối thoại liên quan vụ việc thuộc phạm vi quản lý, tăng cường trách nhiệm phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu và tham gia xử lý, giải quyết vụ việc.