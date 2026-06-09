Chủ tịch thành phố Đồng Nai chỉ đạo xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn 09/06/2026 16:01

(PLO)- Chủ tịch thành phố Đồng Nai đề nghị khẩn trương xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết quá hạn, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai.

Ngày 9-6, UBND thành phố Đồng Nai có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc khẩn trương rà soát, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết quá hạn trong lĩnh vực đất đai, lý lịch tư pháp.

Bảng thống kế hồ sơ thủ tục hành chính đang xử lý quá hạn trong lĩnh vực đất đai và tư pháp.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, qua dữ liệu trích xuất từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố từ ngày 1-6 đến ngày 5-6, nhiều hồ sơ của người dân, doanh nghiệp đang bị quá hạn xử lý, đặc biệt là nhóm hồ sơ đất đai. Việc này gây ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, trong 5 ngày qua, số lượng hồ sơ đang giải quyết quá hạn trong lĩnh vực đất đai và lý lịch tư pháp đã lên đến hơn 600 hồ sơ.

Để đảm bảo hiệu quả giải quyết thủ tục và chất lượng phục vụ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng trong trạng thái "đang xử lý quá hạn".

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục quán triệt, hướng dẫn hỗ trợ cán bộ cấp cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đặc biệt là lĩnh vực đất đai.

Ngoài ra, Công an thành phố cần quán triệt, rà soát việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ lý lịch tư pháp trên hệ thống, không để trạng thái quá hạn làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả trước ngày 14-6.