Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Có đường là có phát triển, Hóc Môn sẽ sớm mang diện mạo đô thị 10/06/2026 14:20

(PLO)- Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, “có đường là có phát triển”, vì vậy đầu tư hạ tầng kỹ thuật nói chung, hạ tầng giao thông nói riêng là việc rất quan trọng của TP.HCM.

Ngày 10-6, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 36, đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Thới Sơn, trực tuyến đến cử tri xã Hóc Môn, Bà Điểm.

Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 36 còn có ông Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Hóc Môn sẽ sớm mang diện mạo đô thị hiện đại

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri ba xã đã nêu kiến nghị về việc đầu tư các tuyến đường giao thông, công trình chống ngập nhằm giải quyết vấn đề kẹt xe, ngập nước trong thời gian tới.

Phát biểu tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã trao đổi về kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, chống ngập nước, kẹt xe mà cử tri đã đặt ra.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, “có đường là có phát triển”, vì vậy đầu tư hạ tầng kỹ thuật nói chung, hạ tầng giao thông nói riêng là việc rất quan trọng của bất kỳ địa phương nào, đặc biệt là TP.HCM.

“Ngay từ khi lên nhận nhiệm vụ ở TP.HCM, Sở đầu tiên mà tôi đến làm việc là Sở GTVT, nay là Sở Xây dựng. Bởi tôi nhận thức có đường đến đâu là có dự án đến đó, có công nghiệp, nhà máy, công xưởng. Khi đó sẽ giải quyết được lao động, công ăn việc làm, thu nhập cho bà con, đóng thuế cho nhà nước và cũng mới có đô thị, các tiện ích khác như bệnh viện, trường học” – ông nói.

Đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 36 tiếp xúc cử tri 3 xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm. Ảnh: LÊ THOA

Ông cho biết tổng nguồn lực trong nhiệm kỳ này để TP đầu tư phát triển là gần 3,2 tỉ USD nhưng TP chỉ mới đáp ứng được khoảng 1,1 - 1,2 tỉ USD. Phần còn lại phải động mọi nguồn lực khác, trong đó nguồn lực tư nhân là chính.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết hiện hệ thống giao thông Vành đai 2, Vành đai 3 đã cơ bản hoàn thành, tới đây là sẽ là Vành đai 4. Các tuyến đường giao thông đối ngoại ra các tỉnh thành Đồng Nai, Tây Ninh sẽ sớm hoàn thiện, giúp TP.HCM có một hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hơn.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Trên địa bàn huyện Hóc Môn cũ có Quốc lộ 22, cao tốc Mộc Bài – TP.HCM, đường song hành Phan Văn Hớn. Đặc biệt, gần đây có nhà đầu tư đăng ký đầu tư tuyến đường sắt đô thị Tân Sơn Nhất đi Củ Chi, đi qua các xã trên địa bàn Hóc Môn cũ.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết nhà đầu tư đang đi làm hồ sơ đề xuất đầu tư, làm việc với các sở xác định các quỹ đất để phát triển, đền bù giao thông, giải phóng mặt bằng... Dự kiến, quý II này sẽ trình đề xuất đầu tư và TP sẽ xem xét cho phép đầu tư, mục tiêu dự án hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây cũng là tuyến đường sắt đô thị thứ 7 phải hoàn thành trong giai đoạn này.

“Tuyến này sẽ thay đổi bộ mặt của Hóc Môn, Củ Chi, giúp cho bà con thuận tiện khi đi về trung tâm. Không còn phải đi xe máy hay xe buýt gây ra kẹt xe, tai nạn hay ùn tắc giao thông” – ông đánh giá và nhìn nhận khu vực Hóc Môn sẽ trở thành một đô thị trong tương lai, nhất là khi các xã đều đủ điều kiện lên phường và hiện nay đã mang dáng dấp của đô thị.

Các cử tri nêu ý kiến tại xã Xuân Thới Sơn. Ảnh: LÊ THOA

Về dự án khu đô thị đại học quốc tế Hóc Môn, ông Nguyễn Văn Được thông tin sẽ khởi công vào dịp 2-7, do tập đoàn Vingroup đầu tư theo quy hoạch hiện đại tầm cỡ quốc tế. Khi hình thành dự án này, bộ mặt của Hóc Môn sẽ trở thành thành thị, khu đô thị hấp dẫn và cuốn hút dân cư từ mọi miền. Cạnh đó, các dự án đường giao thông kết nối quanh khu đô thị này cũng được quy hoạch và TP sẽ tập trung đầu tư.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 36 sẽ tặng cho Đảng bộ và nhân dân các xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn công trình tu bổ Di tích lịch sử văn hóa Dinh Quận Hóc Môn (xã Hóc Môn, TP.HCM). Công trình có mức đầu tư khoảng hơn 50 tỉ đồng, từ nguồn xã hội hóa, dự kiến khánh thành vào ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23-11).

Đông đảo cử tri tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ THOA

Quét mã QR rau củ, tạo 'vành đai an toàn' thực phẩm

Cũng tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu ý kiến về vấn đề an toàn thực phẩm. Cử tri Nguyễn Văn Mạnh, xã Xuân Thới Sơn, cho biết địa bàn xã nằm sát cạnh chợ đầu mối Hóc Môn - nguồn cung ứng nông sản, thịt heo lớn nhất phía Tây Bắc TP. Do đó, cử tri rất quan tâm đến chất lượng nguồn thực phẩm đầu vào trước khi len lỏi vào các chợ truyền thống và đặc biệt là các bếp ăn trường học.

Cử tri Nguyễn Văn Mạnh, xã Xuân Thới Sơn, nêu ý kiến về an toàn thực phẩm. Ảnh: LÊ THOA

Theo cử tri Mạnh, thời gian qua, lực lượng chức năng đã rất nỗ lực ứng dụng công nghệ, thiết lập các trạm test nhanh, kiểm soát chặt chẽ xe hàng xuyên đêm, nhưng vẫn còn là một con số đáng lo ngại.

Đặc biệt, tình trạng các điểm kinh doanh tự phát, “chợ chạy” ăn theo xung quanh rìa chợ đầu mối, nằm ngoài tầm kiểm soát của công nghệ và xe test nhanh, đang là kẽ hở lớn để thực phẩm kém chất lượng tuồn vào thị trường.

Do đó, ông Mạnh kiến nghị TP.HCM tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị công nghệ và tăng cường ngân sách cho các phòng thí nghiệm di động, các bộ kit test nhanh tại chợ đầu mối Hóc Môn. Đẩy mạnh việc bắt buộc số hóa, quét mã QR truy xuất nguồn gốc 100% đối với các mặt hàng rau, củ, quả chứ không chỉ dừng lại ở mặt hàng thịt heo như hiện nay.

Ông cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm xây dựng cơ chế “vành đai an toàn”, kết nối trực tiếp dữ liệu kiểm soát đầu vào từ chợ đầu mối Hóc Môn với hệ thống cung ứng của các bếp ăn trường học trên địa bàn xã, đảm bảo học sinh được sử dụng nguồn nông sản đã qua kiểm định công nghệ.

Ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, trả lời cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Trả lời cử tri, ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, cho biết nhiều năm qua, huyện Hóc Môn cũ và đặc biệt là xã Xuân Thới Sơn mới luôn quan tâm phối hợp với Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn trong kiểm tra an toàn thực phẩm. Hiện nay, Ban quản lý chợ và Sở An toàn thực phẩm đang thực hiện test nhanh và kiểm soát chặt chẽ các xe ra vào chợ để đảm bảo chất lượng nguồn hàng.

UBND xã cũng thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các mặt hàng theo thẩm quyền, đặc biệt là các điểm kinh doanh tự phát xung quanh chợ. Trước mắt, các cơ quan tập trung vào việc xét nghiệm và xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, xã sẽ phối hợp với Sở An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị cung cấp áp dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc. Trước mắt thí điểm ở một số mặt hàng khối lượng lớn như xà lách, rau cải, hành tỏi, cà chua… nhằm tạo vành đai an toàn như cử tri mong muốn.

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Về việc này, ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, thông tin dự thảo mới nhất của Luật Đô thị đặc biệt đã có quy định cho phép HĐND TP được quyết định cơ chế giám sát, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được phân cấp triệt để xuống cho địa phương - cấp xã, phường, vì đây là nơi gần dân, gần doanh nghiệp nhất để trực tiếp giám sát" - ông Thắng thông tin.