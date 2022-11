Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp Thủ tướng New Zealand

(PLO)- Thủ tướng New Zealand tin tưởng TP.HCM sẽ góp phần đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 2 tỉ USD vào năm 2024.

Trưa 16-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tiếp xã giao bà Jacinda Ardern, Thủ tướng New Zealand, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 14 đến 17-11.

Chủ tịch Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng và trân trọng trước sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng Jacinda Ardern tại TP.HCM. Ông cũng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước.

Ông cũng trân trọng gửi lời cảm ơn Chính phủ New Zealand đã dành sự quan tâm, hỗ trợ Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng khẳng định, TP có trách nhiệm chăm sóc y tế đối với tất cả mọi người, các công dân quốc tế đang sinh sống và làm việc tại TP, trong đó có công dân New Zealand.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước hiện nay khoảng 1,3 tỉ USD. Trong đó, TP.HCM đóng góp khoảng 30% là chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai nước. Vì vậy, cần đánh giá lại để phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của hai bên. Ông cam kết TP.HCM có trách nhiệm cùng cả nước và các địa phương New Zealand phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 2 tỉ USD vào năm 2024.

Ông Phan Văn Mãi cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức mà TP đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, quản trị về đô thị, quản trị xã hội, phát triển hạ tầng, nâng cao phúc lợi xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo… Đồng thời, nhấn mạnh mục tiêu của TP.HCM hướng đến là phát triển kinh tế xanh, xây dựng TP trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp, công nghệ cao, gắn với phát triển bền vững; xây dựng TP có chất lượng sống tốt, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề xuất các chương trình phối hợp, tìm giải pháp thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp hai nước cũng như giữa TP.HCM với các địa phương New Zealand thông qua Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.

Với các địa phương, doanh nghiệp New Zealand, TP.HCM cũng xác định sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về du lịch, giáo dục; giảm phát thải trong nông nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm trong việc chuyển đổi số ở các cơ quan hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong các hộ kinh doanh…

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên cùng các doanh nghiệp New Zealand đến TP.HCM. Bà tin tưởng, với vai trò quan trọng của mình, TP.HCM sẽ góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 2 tỉ USD trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng Jacinda Ardern cũng cám ơn TP.HCM đã quan tâm chia sẻ, chăm sóc y tế người dân New Zealand sinh sống làm việc tại đây trong suốt giai đoạn dịch bệnh bùng phát. Bà cam kết, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam sẽ có trách nhiệm đồng hành cùng TP trong các động kết nối, xúc tiến thương mại nhất là doanh nghiệp trẻ hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng cho hay, sau thiên tai, dịch bệnh, các doanh nghiệp New Zealand hiện rất quan tâm, tìm hiểu thị trường cũng như các chính sách thương mại, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững của TP.HCM.

Theo Thủ tướng Jacinda Ardern, hai nước có những thách thức chung và có những ưu tiên chung trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, Chính phủ New Zealand có chính sách riêng dành cho các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho rằng các TP ở New Zealand cũng gặp trường hợp tương tự. Do vậy, việc tăng cường trao đổi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp và giữa các địa phương New Zealand và TP.HCM là điều cần thiết. Các bên cần có đối thoại phát triển kinh tế bao trùm, xúc tiến thương mại hay thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo để từ đó mang lại giá trị kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Theo dự kiến, trong thời gian ở TP.HCM, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ tham dự lễ khai trương cửa hàng Eco-Store tại Diamond Plaza; Lễ khánh thành 10 thương hiệu New Zealand tại Việt Nam; Hội nghị Phụ nữ Forbes Việt Nam và tham dự sự kiện kết nối doanh nghiệp New Zealand - Việt Nam.

