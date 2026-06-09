Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về thuốc lá nhập lậu 09/06/2026 20:36

(PLO)- Chỉ thị 25 gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép thuốc lá.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Chỉ thị 25 của Thủ tướng về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 30 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, tình trạng buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá cơ bản đã được kiểm soát và giảm.

Trong giai đoạn 2014-2025, các bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 79.459 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 110 triệu bao thuốc lá điếu các loại, hơn 388 tấn lá thuốc lá, hơn 2 triệu đơn vị thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá vẫn tiềm ẩn phức tạp và có những diễn biến mới. Việc mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gia tăng, khó kiểm soát hơn, gây hại cho sức khỏe cộng đồng, tác động ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Hút thuốc lá điện tử nhiều năm qua đã trở thành sở thích của một bộ phận giới trẻ, cả nam lẫn nữ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trước tình hình đó, Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Các bí thư tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị tại địa phương tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Các trưởng ngành, địa phương chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh có hiệu quả với hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tình hình buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá tại địa phương; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Định kỳ sáu tháng, một năm và đột xuất, các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, gửi về Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng và tại các địa bàn trọng điểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xác lập chuyên án, đấu tranh quyết liệt các hành vi vi phạm. Lực lượng phối hợp các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án nhằm răn đe, phòng ngừa chung.