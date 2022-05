Chủ tịch xã bấm được biển số 666.66 khi đăng ký biển số tại công an xã

Sáng 21-5, ông Phạm Hoàng Long (ngụ tại ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) – Chủ tịch UBND xã Thừa Đức đến công an xã để thực hiện đăng ký, bấm biển số cho chiếc xe máy hiệu Honda Future 125F1 mới mua, trị giá 46 triệu đồng.

Sau khi làm thủ tục đăng ký xe, ông Long đã ngẫu nhiên bấm được biển số “ngũ quý” 666.66.

Sau đó hình ảnh chủ nhân chiếc xe máy, cùng biển số đẹp vừa bấm xong được cộng đồng mạng thích thú chia sẻ trên mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên, ông Long cho biết buổi sáng nay ông đến trụ sở công an xã Thừa Đức để thực hiện thủ tục đăng ký, bấm biển số cho chiếc xe máy mới mua.

Mọi thủ tục đều được cán bộ công an xã và cảnh sát giao thông công an huyện, tỉnh hỗ trợ nên thực hiện rất nhanh, chỉ khoảng 15 phút ông đã có biển số lắp vào chiếc xe máy mới.

Ông Long phấn khởi cho biết, việc phân cấp cho công an cấp xã thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số xe rất thuận tiện cho người dân.

“Trước đây tôi mua xe thì theo quy định chỉ có Phòng CSGT Công an tỉnh cấp biển số, nhưng đây nay việc cấp biển số xe được giao cho công an xã thì thuận tiện hơn rất nhiều vừa nhanh lẹ, vừa rút ngắn khoảng cách đi lại. Vì nếu từ xã Thừa Đức mà đi lên Phòng CSGT Công an tỉnh để đăng ký biển số xe mất khoảng hơn 60km nhưng sáng nay đăng ký xe ở xã đi lại không quá 2km rút ngắn t thời gian và khoảng cách đi lại rất nhiều” – Ông Long nói.

Ông Long chia sẻ, ông mua được chiếc xe máy phục vụ việc đi lại nhưng không ngờ bấm được biển số đẹp, được nhiều người chúc mừng.

Theo đó cùng với cả nước thực hiện thông tư 15 của Bộ Công an, tại Bến Tre bắt đầu 7 giờ 30 phút ngày 21-5, đồng loạt 83 xã trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu triển khai đăng ký, cấp biển số môtô, xe máy… cho người dân.