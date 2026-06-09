Chưa ghi nhận công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ động đất ở Philippines 09/06/2026 20:06

(PLO)- Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, cho đến thời điểm này chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ động đất.

Liên quan đến trận động đất ngày 8-6 xảy ra tại miền Nam Philippines khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết đến thời điểm này chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ động đất.

Tòa nhà bị sập do động đất ở Philippines. Ảnh: NBC

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát những diễn biến liên quan sau trận động đất, phối hợp chặt chẽ các hội/đoàn người Việt tại sở tại. Qua đó, nắm tình hình công dân Việt Nam, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết.

Đồng thời, các cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước, các khu vực lân cận theo dõi sát tình hình sau động đất, kịp thời cảnh báo và hỗ trợ công dân gặp nạn.

Công dân Việt Nam tại Philippines trong trường hợp khó khăn đề nghị liên hệ ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines theo số +639.982.756.666 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao theo số +84 981.848.484 để được hỗ trợ.