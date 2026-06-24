Chúc mừng sinh nhật Messi - 'Vua của môn thể thao vua' 24/06/2026 06:39

(PLO)- Dù Pele được gọi là vua bóng đá, nhưng Lionel Messi mới là vua của môn thể thao vua. Và cũng hãy quên cuộc tranh luận giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đi vì đơn giản là không có cuộc tranh luận nào như vậy cả.

Lionel Messi đã khẳng định mình là cầu thủ xuất sắc nhất đến thời điểm hiện tại World Cup 2026 bằng cách ghi cả 5 bàn thắng cho Argentina sau 2 trận, trong đó có cú hat-trick ở trận thắng Algeria 3-0 và cú đúp trong trận thắng Áo 2-0. Đội trưởng tuyển Argentina trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công, vượt qua kỷ lục 16 bàn của tiền đạo người Đức Miroslav Klose.

Lionel Messi tiếp tục tạo ra những thay đổi vượt bậc mà chưa cầu thủ nào từng làm được trước đây. Tại sân khấu lớn nhất thế giới, Lionel Messi tiếp tục chứng tỏ anh vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Huyền thoại của Pháp Thierry Henry hiểu rất rõ điều gì làm nên một cầu thủ bóng đá đặc biệt. Nhưng Henry đã không nói nên lời sau khi chứng kiến ​​Messi càn quét đội tuyển Algeria tội nghiệp như một cơn lốc xoáy không thể ngăn cản tại World Cup 2026.

"Tôi không biết phải nói gì nữa", Thierry Henry chia sẻ về Messi, "Còn gì để nói nữa chứ?. Câu trả lời đơn giản là chẳng còn gì cả, các bạn ạ". Trong những thập kỷ tới, thậm chí có thể là nhiều thế kỷ nữa, tên tuổi của Lionel Messi sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử bóng đá.

"Nếu môn thể thao này có một tượng đài tương đương với Mount Rushmore, thì Lionel Messi sẽ được tạc tượng bằng vàng và nhìn xuống Pele, Diego Maradona, Johan Cruyff và Cristiano Ronaldo. Hãy quên cuộc tranh luận về Messi và Ronaldo đi vì chẳng có cuộc tranh luận nào như vậy cả", tờ Mirror (Anh) bình luận.

Messi đứng trên Ronaldo và phần còn lại. ẢNH: MIRROR

Messi đứng trên Ronaldo và phần còn lại, đạt đến một đẳng cấp thiên tài chưa từng có. Khi các vị thần bóng đá tạo ra Messi, chắc chắn họ đã dành thời gian để tạo nên một người độc nhất vô nhị.

Tại một quán bar ở trung tâm thành phố Houston, hàng trăm người ngồi dán mắt vào màn hình tivi xem một màn trình diễn khác của Messi, cảm giác như đến từ một thế giới khác. Và khi Messi được thay ra, sau khi lập cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp World Cup của mình, sân vận động vắng tanh hẳn đi.

Người Mỹ thích bóng chày, bóng rổ và NFL hơn. Bóng đá hay còn gọi là soccer với người Mỹ, vẫn chỉ là môn thể thao thứ yếu. Nhưng đêm qua thì khác. Và đó chính là điều Lionel Messi làm. Anh chi phối và kiểm soát tình yêu của mọi người dành cho môn thể thao phổ biến nhất hành tinh. Đó là một món quà quý giá và hiếm có, chỉ dành cho những người chọn yêu môn thể thao vua.

Trước khi Lionel Messi quyết định "vung cây đũa thần" bằng cái chân trái của mình một lần nữa và mê hoặc chính người hâm mộ Algeria bằng "phép thuật" của mình, Kylian Mbappe và Erling Haaland đã thể hiện phong độ riêng của họ tại World Cup lần này. Cả hai đều ghi 4 bàn sau 2 trận giúp Pháp và Na Uy toàn thắng, nhưng đơn giản là Messi đã hạ gục cả hai người họ.

Lionel Messi lẽ ra đã có thể giải nghệ vào năm 2022 khi dẫn dắt Argentina đến vinh quang World Cup. Messi có thể viết "lời điếu văn" cho sự nghiệp bóng đá hoàn hảo của mình nhưng anh đã không làm vậy. M10 vẫn còn khát khao và mong muốn viết thêm nhiều chương nữa cho di sản đáng kinh ngạc của mình. Nếu điều đó còn khả thi.

Lionel Messi chỉ cần 2 trận đấu để làm được điều đó, trong đó cú hat-trick đầu tiên của mình tại đấu trường World Cup. Messi hiện đã có 18 bàn thắng tại World Cup, phá vỡ kỷ lục mọi thời đại mà Miroslav Klose thiết lập với 16 pha lập công cho tuyển Đức.

Cú hat-trick của Lionel Messi thậm chí còn diễn ra đúng vào ngày anh ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup, cách đây hai thập kỷ. Không một biên kịch Hollywood nào có thể bịa ra được kịch bản này. Nhưng hãy tin điều đó, bởi vì Messi vẫn tiếp tục biến những giấc mơ bóng đá thành hiện thực.

Messi đơn giản là vua của môn thể thao thể vua, dù Pele mới được gọi là "vua bóng đá". ẢNH: MIRROR/GETTY

Khi Maradona ghi bàn thắng "kinh điển" ở Mexico năm 1986, giúp đội tuyển Argentina đánh bại Anh một cách ngoạn mục ở tứ kết, Steve Hodge đã đổi áo với ông ngay sau tiếng còi mãn trận. Chiếc áo đó đã được bán đấu giá với giá gần 10 triệu đô la.

Nhưng bất kỳ đối thủ nào may mắn sở hữu được một chiếc vòng tay của Messi đều biết rằng nó vô giá. Hôm nay 24-6, Lionel Messi sẽ bước sang tuổi 39. Hàng triệu người trên khắp thế giới vẫn đang dõi theo Messi với sự ngưỡng mộ. Họ chắc hẳn cảm thấy như đó là ngày sinh nhật của chính mình mỗi khi nhìn thấy thiên tài Messi xỏ giày ra sân.

Chúc mừng sinh nhật Lionel Messi, vị vua của môn thể thao vua.