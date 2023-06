Chức thức giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô nội từ 1-7

(PLO)- Từ ngày 1-7, khách mua ô tô các mẫu ô tô phổ thông đến các mẫu ô tô hạng sang sẽ giảm được từ vài chục đến cả trăm triệu đồng chi phí lăn bánh nhờ chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Ngày 28-6, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định số 41/2023 quy định về mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, Nghị định 41/2023 quy định bắt đầu từ ngày 1-7 mức thu LPTB đối với các loại ô tô, rơ-mooc, sơmi rơ-mooc và các loại xe tương tự ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giảm xuống bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019 (ngày 21-2-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2015 ngày 10-10-2016 về LPTB và các Nghị quyết hiện hành của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu LPTB tại địa phương).

Như vậy, sẽ có khoảng 40 mẫu ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được hưởng ưu đãi 50% LPTB theo Nghị định 41/2023. Từ ngày 1-7, khách mua ô tô các mẫu ô tô phổ thông đến các mẫu ô tô hạng sang sẽ giảm được từ vài chục đến cả trăm triệu đồng chi phí lăn bánh nhờ chính sách ưu đãi 50% LPTB.

Đây là lần thứ 3 trong vòng 3 năm trở lại đây, chính sách ưu đãi giảm 50% LPTB đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước được ban hành.

Các chuyên gia cũng nhận định, trong bối cảnh sức mua của thị trường ô tô Việt Nam từ đầu năm 2023 đến nay liên tục sụt giảm, chính sách này được các doanh nghiệp kinh doanh ô tô trong nước kỳ vọng sẽ tạo động lực kích cầu

“Thời gian gần đây có nhiều người mua ô tô cũng có tâm lý chờ chính sách giảm 50% LPTB rồi mới mua ô tô, mong rằng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ô tô lấy lại đà tăng trưởng doanh số bắt đầu từ tháng 7 tới”- một chuyên gia ô tô chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng nhiều ý kiến cho rằng sau chính sách giảm 50% LPTB sẽ giúp kích cầu thị trường ô tô so với 6 tháng đầu năm, nhưng doanh số khó để vượt trội so với các năm trước. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung. Ngoài ra, nhiều đại lý ô tô cũng có thể sẽ cắt bớt các chương trình ưu đãi mà họ đang áp dụng.

