Chuyện người đàn ông trộm 9 quả sầu riêng chấp tay xin đừng báo công an

(PLO)- Về mặt pháp luật, việc khởi tố bị can người đàn ông ăn trộm 9 quả sầu riêng là không hề sai; song, câu chuyện này cứ giày vò, bóp nghẹt trái tim của chúng ta, nhất là khi nhìn hình ảnh người đàn ông chấp tay xin đừng báo công an...

Nhìn tấm hình người đàn ông hơi luống tuổi đang đứng cạnh túi sầu riêng và chấp tay lạy người dân xin đừng báo công an về hành vi “ăn cắp 9 quả sầu riêng”, tôi thấy tội.

Lần đọc đầy đủ thông tin về vụ việc này thì được biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố người đàn ông này về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể là đối với hành vi “trộm cắp 9 quả sầu riêng” trong hình. Tổng cộng 9 quả sầu “tang chứng, vật chứng” này nặng 31 ký. Tính theo giá sầu riêng trên thị trường hiện bình quân 70.000 đồng/kg thì tài sản trộm cắp trong vụ việc này tầm hơn 2 triệu đồng.

Vì vậy, nếu chiếu theo Điều 173 về tội trộm cắp tài sản (người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2000000 đồng trở lên…) là đã có căn cứ để khởi tố đối với tội danh này. Hơn nữa, nhất là khi người đàn ông này đã từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản trước đó.

Bị can Hiển và tang vật là 9 quả sầu riêng. Ảnh: AX

Vậy nên, việc Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Hiển là hoàn toàn phù hợp quy định pháp luật. Nhất là khi gần đây, tình trạng trộm cắp sầu riêng trong vườn nhà đang trở nên đáng báo động, nhiều người đã lên tiếng, tập trung nhiều nhất tại khu vực Đắk Lắk. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can khi có đủ cơ sở nhằm trừng trị và răn đe cho một hành vi vi phạm pháp luật đang xảy ra ngày càng nhiều là điều phù hợp và cần thiết. Tôi hoàn toàn đồng tình và không có bất kỳ phản biện nào.

Tuy nhiên, đứng về cảm xúc bình thường khi nhìn hình ảnh đó, tôi không thể không nghĩ ngợi. Liệu người đàn ông đó đang làm công việc gì? Thu nhập và cuộc sống ông ấy ra sao?

Hay vì đã từng có hành vi phạm tội và bị kết án trước đó nên con đường tìm công ăn việc làm để ổn định cuộc sống càng khó khăn hơn, dẫn đến việc ông phải đi trộm 9 quả sầu riêng và chấp tay lạy người dân xin đừng báo cơ quan chức năng xử lý.

Ông Hiển chấp tay van xin người dân đừng trình báo công an. Ảnh: TD

Tôi luôn nhìn mỗi hành vi của con người gắn liền với vấn đề xã hội, gia đình và điều kiện sống của người đó. Nên đâu đó trong tôi luôn muốn nhìn thấu nó xuyên qua các quy định pháp luật hiện hành, để hiểu và để biết đâu là nguồn cơn của hành vi phạm tội.

Hiểu không phải để đồng loã, để dễ dãi mà để bóc tách và biết đâu, cũng có thể hạn chế phần nào nếu chúng ta tìm ra căn nguyên hay giải pháp đối với người trong cảnh ngặt nghèo hoặc sau khi tái hoà nhập cuộc sống vì tù tội.

Đủ định lượng, 2 tiền án, 1 tiền sự, nhưng... Chiều 20-9, thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan CSĐT công an thị xã Buôn Hồ đã khởi tố bị can Vũ Văn Hiển (52 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) về tội trộm cắp tài sản. Theo Công an thị xã Buôn Hồ, ông Hiển từng có hai tiền án trộm cắp tài sản, một lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 13-9, tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, người dân phát hiện ông Hiển có hành vi cắt trộm chín quả sầu riêng (tổng trọng lượng 31kg) và đang cho sầu riêng vào giỏ để chở đi tiêu thụ. Khi bị bắt quả tang, ông này van xin nhưng người dân đã báo công an. Ngay sau đó, ông này bị tạm giữ hình sự. VŨ LONG

Luật sư ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ