Công an Bà Rịa- Vũng Tàu được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Chiều 25-12, Đảng ủy Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17 và tổng kết công tác năm 2023.

Được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Theo báo cáo của Đảng ủy công an tỉnh, trong năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy, Đảng ủy công an tỉnh đã chủ động quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong toàn Đảng bộ…

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, thúc đẩy thực hiện các công việc theo Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an tỉnh năm 2023.

Đặc biệt, đã kịp thời tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ HUY

Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 53 đảng viên/ 50 chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; Kiện toàn Tổ công tác theo dõi, kiểm tra và dự sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"…

Đến nay, các chỉ tiêu công tác được tỉnh và Bộ Công an giao, công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Trong đó có 22/56 chỉ tiêu công tác vượt mức, trở thành một trong những đơn vị, địa phương dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Bộ Công an, được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Trong năm, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, có sự chuyển biến tốt hơn so với năm 2022.

Điều tra, khởi tố một số vụ án về kinh tế, chức vụ được dư luận quan tâm

Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 10%; tỷ lệ điều tra đạt 88,2%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 95,3%; không để xảy ra các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp; tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, "tín dụng đen" được đẩy lùi.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, đã điều tra làm rõ và khởi tố được một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến cán bộ, Đảng viên thuộc các sở, ngành, được dư luận xã hội quan tâm, người dân đồng tình, ủng hộ; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý một số vụ việc vi phạm nghiêm trọng về môi trường...

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại hội nghị tổng kết ngành công an. Ảnh: NGÔ HUY

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc công an Bà Rịa- Vũng Tàu đều ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực, kết quả mà lực lượng công an toàn tỉnh đạt được trên các mặt công tác trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời uốn nắn, sửa chữa những tồn tại. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh...

Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn bổ nhiệm lãnh đạo các cấp trong công an tỉnh. Tăng cường cán bộ về cơ sở, đảm bảo số lượng, chất lượng cho lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Giám đốc công an Bà Rịa- Vũng Tàu nhận Kỷ niệm chương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đại diện trao. Ảnh: NH

Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ tiếp cận, gắn bó với địa phương để xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Nâng cao chất lượng nắm và dự báo tình hình để tham mưu tỉnh uỷ triển khai các kế hoạch, không để bị động bất ngờ, phát sinh điểm nóng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023” cho Đại tá Bùi Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh.

HUY HẢI- TRÙNG KHÁNH