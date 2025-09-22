Công an Hải Phòng giải cứu cô gái 17 tuổi bị 'bắt cóc online' 22/09/2025 17:25

(PLO)- Kẻ lừa đảo xưng là công an, nói nạn nhân có liên quan đến vụ án rửa tiền, hướng dẫn nạn nhân giả bị bắt cóc để gây sức ép cho gia đình chuyển tiền.

Ngày 22-9, thông tin từ Công an Hải Phòng, công an xã Tuệ Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online' xảy ra trên địa bàn xã này.

Theo đó, chiều 19-9, cô gái tên C (17 tuổi, ở xã Tuệ Tĩnh), nhận được cuộc gọi của người xưng là công an, nói C có liên quan đến vụ án rửa tiền. Sau đó, kẻ này hướng dẫn C tải phần mềm Zoom Workplace để làm việc trực tuyến. Khi kẻ này yêu cầu C kê khai tài sản để phục vụ công tác điều tra thì C nói không có tiền.

Lúc này, kẻ lừa đảo hướng dẫn C phải đóng giả việc bị bắt cóc để lấy tiền của gia đình và bảo cháu C. đến một khách sạn thuê phòng ẩn náu, không nghe bất kỳ cuộc gọi nào khác ngoài cuộc gọi để “phục vụ điều tra”.

Công an xã Tuệ Tĩnh (thuộc công an Hải Phòng) đã kịp thời xác định địa chỉ và đưa cháu C. về nhà an toàn. Ảnh: CAHP

Kẻ lừa đảo buộc C gọi điện về cho gia đình yêu cầu chuyển khoản 500 triệu đồng để “chuộc người” vì liên quan đến vụ án ma tuý.

Khi nhận được cuộc gọi của con, do đã được công an xã tuyên truyền, nghe cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trên đài phát thanh thôn, xã nên bố của C đã đề cao cảnh giác và kịp thời trình báo Công an xã Tuệ Tĩnh.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Công an xã Tuệ Tĩnh đã kịp thời xác định địa chỉ và đưa cô C về nhà an toàn. Sau khi đón con về nhà, gia đình đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã Tuệ Tĩnh.

Công an cảnh báo, để tránh rơi vào cạm bẫy lừa đảo nói chung, thủ đoạn “bắt cóc online” nói riêng, người dân cần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Thủ đoạn lừa đảo rất nguy hiểm vì đánh mạnh vào tâm lý gia đình lo lắng cho người thân. Hệ lụy là nhiều phụ huynh, họ hàng, bạn bè đã vội vàng chuyển tiền theo hướng dẫn của đối tượng, cung cấp thông tin cá nhân mà không xác minh.

Bên cạnh đó, việc để lộ thông tin cá nhân còn khiến các thành viên khác trong gia đình trở thành mục tiêu tiếp theo, tạo ra vòng lừa đảo khép kín với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.