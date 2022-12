Công an Long An quyết liệt trấn áp tội phạm vùng giáp ranh

(PLO)- Công an tỉnh Long An chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh TP.HCM.

Công an tỉnh Long An cho biết những năm qua, trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng giáp ranh xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật, thậm chí giết người… Do đó công tác phòng chống tội phạm, địa bàn các xã giáp ranh TP.HCM luôn được lực lượng công an chú trọng.

Quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm

Xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức có địa bàn giáp ranh huyện Bình Chánh, TP.HCM với hai huyện Cần Giuộc và Cần Đước. Đây cũng là địa bàn liền ranh với tám xã có gần 200 doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trên địa bàn nên có nhiều công nhân đến sống và làm việc. Toàn xã có 2.805 hộ với 11.883 nhân khẩu, có khoảng 5.000 người là dân nhập cư. Đây là địa bàn giáp ranh TP.HCM nên số lượng người vãng lai qua địa bàn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khá nhiều.

Năm 2022, lực lượng công an tuần tra, kiểm soát, xử lý năm vụ án xảy ra ở địa bàn giáp ranh gồm: Một vụ trộm cắp tài sản, ba vụ cướp giật, một vụ đánh bạc đá gà qua mạng với số tiền thu giữ gần 60 triệu đồng, thu giữ 12 mô tô và sáu đối tượng liên quan.

Bên cạnh đó, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, lực lượng công an xã còn phối hợp với các xã giáp ranh rà soát đối tượng nghi vấn khi di chuyển qua địa bàn; tăng cường lập hồ sơ xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Ở xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc giáp ranh với xã Mỹ Yên cũng có đặc điểm tương tự với số lượng lớn người nhập cư trên 4.000 người.

Năm 2022, Công an xã Phước Lý đã xử lý sáu vụ, trong đó có hai vụ án giết người, một vụ cướp, một vụ trộm cắp, hai vụ đánh bạc.

Vào những ngày cuối năm, hai xã Mỹ Yên và Phước Lý luôn được lực lượng chức năng chú ý bảo đảm an toàn, đẩy mạnh cao điểm tấn công các loại tội phạm. Trong đó, ý thức của người dân góp phần quan trọng để phòng chống tội phạm.

Ông Trần Quang Vũ, ngụ ấp Phước Lý, xã Phước Lý, cho biết: Khu vực địa bàn này giáp ranh với TP.HCM nên rất phức tạp, nhất là nạn trộm cướp, lừa đảo. “Tôi và những người dân ở đây luôn đề cao cảnh giác với các loại tội phạm. Khi phát hiện có sự việc khả nghi, lập tức báo ngay đến công an để có biện pháp xử lý và phòng tránh kịp thời” - ông Vũ nói thêm.

Tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm

Nằm ngay tuyến Quốc lộ 1 từ miền Tây đi TP.HCM giáp ranh huyện Bình Chánh nên công tác ngăn ngừa, phòng chống tội phạm được hai xã Mỹ Yên, Phước Lý thường xuyên quan tâm thực hiện, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán.

Hàng quý, công an sáu xã, thị trấn giáp ranh địa bàn TP.HCM và Long An luân phiên họp thảo luận và thống nhất các biện pháp phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Toàn xã Mỹ Yên hiện có chín đội dân phòng ở tám ấp với 54 thành viên. Chính quyền xã cũng xây dựng ba điểm chốt dân phòng ở tuyến Quốc lộ 1, đường công vụ cập cao tốc TP.HCM - Trung Lương và đường mòn, lối mở giáp ranh với xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Tất cả lực lượng luôn túc trực để phòng chống tội phạm khi có sự việc xảy ra ở địa bàn giáp ranh.

Trung tá Phạm Hữu Chương, Trưởng Công an xã Mỹ Yên, cho biết: “Các đối tượng rất nguy hiểm, manh động, hiểu biết các tuyến đường, luôn chờ thời cơ sơ hở để phạm tội. Do đó lực lượng công an luôn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, thường xuyên trao đổi thông tin với đơn vị giáp ranh về tình hình, hoạt động của đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội. Qua đó, công an địa phương góp phần tạo nên thế trận an ninh vững chắc vùng giáp ranh”.

Theo công an địa phương này, các biện pháp phòng chống, trấn áp tội phạm đã và đang được thực hiện hiệu quả ở địa bàn giáp ranh trong trao đổi thông tin, truy bắt tội phạm. Cùng đó là vận hành hiệu quả mô hình camera an ninh và cổng rào phòng chống tội phạm ở các tuyến đường; câu lạc bộ nhà trọ an toàn về an ninh trật tự; duy trì hoạt động tốt các đội dân phòng xung kích phòng chống tội phạm...

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh, đánh giá cao những mô hình này, đang phát huy tốt hiệu quả phòng chống, đấu tranh với tội phạm. Nhờ những mô hình này, công an kịp thời điều tra làm rõ nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng trên đường từ miền Tây tẩu thoát lên TP.HCM.

Giám đốc Công an tỉnh Long An yêu cầu công an các địa phương, địa bàn giáp ranh cần tập trung đánh mạnh các ổ, nhóm tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, nhất là các ổ, nhóm, đối tượng trộm cắp, cho vay lãi nặng, tín dụng đen, cờ bạc... Đồng thời, yêu cầu công an các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán 2023.

HUỲNH DU