Công an quận Bình Tân sẽ mở thêm trạm tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD

Liên quan tới ý kiến bạn đọc trong bài viết “Gian nan khi đi làm CCCD ở quận Bình Tân” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 9-5-2022, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết quận ghi nhận phản ánh của người dân và sẽ nghiên cứu, tổ chức lại việc tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn quận. Từ đó có thể phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân.

Theo Công an quận Bình Tân, giai đoạn trước đây, quận tổ chức cấp CCCD lưu động ở 10 phường nên số lượng người dân giãn ra.

Hiện nay, việc cấp CCCD trên địa bàn quận chỉ được thực hiện tại một điểm duy nhất là trụ sở Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Bình Tân, bởi cần cập nhật hồ sơ trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong khi đó, hiện nay, quận đang ưu tiên cấp CCCD cho HS chuẩn bị thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp THPT với số lượng khoảng 8.000 em. Vì vậy, mỗi ngày Công an quận Bình Tân tổ chức tiếp dân từ 6 giờ, thay vì 7 giờ 30 và tiếp đến 22 giờ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Cụ thể, từ buổi chiều đến tối sẽ nhận hồ sơ của HS, buổi sáng sẽ nhận hồ sơ cho các trường hợp thường trú, tạm trú còn lại.

Công an quận Bình Tân cho biết nhiều người dân tranh thủ đến sớm hơn, có người đến từ 5 giờ để đợi mở cổng là chạy ngay vào làm cho nhanh. Trung bình mỗi sáng cán bộ tiếp nhận khoảng 100 hồ sơ làm CCCD chứ không phải chỉ 40-50 hồ sơ như người dân phản ánh. Các trường hợp chưa đến lượt đành hẹn người dân dịp khác.

Ngoài ra, quận Bình Tân vẫn thực hiện ưu tiên giải quyết ngay, không cần xếp hàng đối với người già trên 65 tuổi, phụ nữ có thai, các trường hợp đặc biệt; quầy trả CCCD cũng được ưu tiên có quầy riêng.

Công an quận Bình Tân cũng thông tin nhu cầu làm CCCD của một địa bàn đông dân, quận đã có kiến nghị lên cấp trên, dự kiến đến ngày 16-5, công an quận sẽ tập trung trang thiết bị, mở thêm một trạm cấp CCCD ngay tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công của UBND quận Bình Tân. Bên cạnh đó, quận cũng đang rà soát số công dân trên địa bàn quận chưa được cấp CCCD gắn chip. Từ đó đề xuất Công an TP mở thêm trạm tiếp nhận hồ sơ, nhằm giảm tải cho điểm cấp chính tại trụ sở công an quận.

Người dân có thể thực hiện đăng ký cấp CCCD qua cổng dịch vụ công quốc gia để được hẹn ngày, giờ đến nộp hồ sơ để được giải quyết nhanh hơn.