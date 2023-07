Công an Quảng Nam thụ lý đơn tố giác giám đốc Công ty An Dương

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Nam phân công điều tra viên giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của công dân về ông ĐTV, Giám đốc Công ty An Dương.

Ngày 11-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có quyết định phân công điều tra viên, cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ An Dương (Công ty An Dương).

Theo đó, bà ĐTC (trú tại TP Đà Nẵng) và một số hộ dân mua đất dự án của Công ty An Dương tố giác ông ĐTV là giám đốc công ty này có hành vi chiếm dụng vốn trái phép của khách hàng, gây khó khăn cho khách hàng trong việc sang nhượng, đất đã có sổ đỏ nhưng không giao cho khách hàng…

“Công ty An Dương của ông V thời gian qua có rất nhiều đơn tố cáo. Vừa rồi người dân gửi đơn tố cáo, theo nguyên tắc cơ quan điều tra sẽ ra quyết định giải quyết tin báo tố giác, có phải tội phạm hay không thì phải điều tra mới kết luận được”, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

Trước đó, nhiều người mua đất của Công ty An Dương gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan của Trung ương, tỉnh Quảng Nam phản ánh ông V có dấu hiệu huy động vốn trái phép, dấu hiệu lợi dụng uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn, người dân mua đất dự án từ Công ty An Dương và các công ty có liên quan từ năm 2017, nhưng đến nay công ty vẫn chưa làm thủ tục quyền sử dụng đất cho người dân. Dù các dự án chưa đủ hồ sơ pháp lý nhưng chủ đầu tư đã mở bán và thu 95% số tiền của khách hàng bằng hợp đồng đặt cọc, góp vốn.

Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6-2023.

Theo đó, nhóm công dân phản ánh họ mua đất tại các dự án Khu đô thị (KĐT) Đại Dương Xanh, KĐT Coco Riverside, KĐT An Phú, KĐT Phú Thịnh, Khu dân cư đô thị mới Điện Thắng Trung do Công ty An Dương làm chủ đầu tư nhưng chậm được bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Bửu cho hay, hiện các dự án trên chưa được giải phóng mặt bằng toàn bộ, do đó chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chưa đảm bảo nghĩa vụ tài chính và các điều kiện để nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, các dự án này đã hết tiến độ thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương có liên quan để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh gia hạn tiến độ nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý tiếp tục thực hiện các dự án.

Hội trường xuất hiện khói trắng, HĐND tỉnh Quảng Nam tạm dừng họp (PLO)- Hội trường bất ngờ xuất hiện làn khói trắng bao trùm, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhận thông báo tạm dừng họp.

THANH NHẬT