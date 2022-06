Công an TP.HCM: Tội phạm có thể phát tán mã độc, trộm cắp thông tin số lượng lớn

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ giải pháp tháng 6 và công tác phòng chống dịch chiều 2-6, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, đã thông tin về tình trạng người dân bị đánh cắp thông tin cá nhân để trục lợi.

Theo Thượng tá Hà, việc lộ lọt thông tin cá nhân sẽ bị các tội phạm qua mạng lợi dụng để lừa đảo, tạo tài khoản giả, làm giấy tờ giả, tạo app tín dụng để vay tiền.

Thượng tá Hà cho biết có ba nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Đầu tiên là công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn thông tin của một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Việc này khiến tội phạm có thể đăng nhập, phát tán các mã độc, trộm cắp thông tin với số lượng lớn.

Thứ hai tình trạng rao bán các thông tin cá nhân trên mạng nhằm mua bán, trục lợi. Chưa kể, một bộ phận người dân còn thiếu cảnh giác trong bảo vệ thông tin cá nhân, không nắm vững các quy định ngân hàng về bảo mật thông tin, dẫn đến các đối tượng có thể lợi dụng, làm giả giấy tờ, tài liệu.

Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng PA05 tăng cường nắm tình hình về phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm tội phạm này để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh, xử lý.

Công an quận, huyện và các phòng nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và các thủ đoạn của các loại tội phạm.

Công an TP.HCM cũng chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm trên mạng, mạng máy tính, mạng viễn thông và các hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu để chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin, năm 2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP.HCM đã phát hiện, điều tra và chuyển cơ quan điều tra của công an quận, huyện xử lý, khởi tố hai vụ, bắt tạm giam bảy người về hành vi làm giả giấy tờ, tạo tài khoản ngân hàng, tạo app để vi phạm pháp luật.

Cũng theo Phó Trưởng phòng PV01, Công an TP.HCM đã tập hợp, báo cáo Bộ Công an để kiến nghị các bộ, ngành chức năng như ngân hàng nhà nước, Bộ TT&TT quản lý các nhà mạng, điều chỉnh các quy định của pháp luật, khắc phục những lỗ hổng trong quản lý nhà nước về việc mở tài khoản ngân hàng cũng như quản lý sim điện thoại di động.

Đặc biệt, Bộ Công an đang tham mưu cho Chính phủ thực hiện Đề án 06, trong đó có nội dung phát triển ứng dụng dịch vụ xác thực và định danh điện tử trên cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. "Giải pháp này là giải pháp căn cơ giúp cho các giao dịch tài chính, trên mạng viễn thông mang tính chính danh. Từ đó, người làm giả giấy tờ, lợi dụng tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân sẽ giảm đi" - Thượng tá Lê Mạnh Hà nhìn nhận.

Vị đại diện Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện vi phạm trong lợi dụng thông tin, tài khoản cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì cần báo ngay cho cơ quan công an, viết đơn tố cáo kèm các tài liệu có liên quan để cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý.