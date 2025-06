Công an TP.HCM phát hiện 94 bị can truy nã 12/06/2025 20:34

(PL)- Thời gian qua, Công an TP.HCM đã thu thập và làm sạch hơn 7,1 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư, mở ba đợt cao điểm thu nhận hơn 5,4 triệu hồ sơ cấp CCCD.

Chiều 12-5, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 và UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án 06 và ra mắt Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 thành phố (BCĐ Đề án 06).

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chủ trì hội nghị.

Ra mắt Ban chỉ đạo Đề án 06

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, Đề án 06 là đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp.

“Việc triển khai Đề án phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp” – Thiếu tướng Nam nói.

Đề án này cũng góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm (rửa tiền, gian lận thương mại, lừa đảo…) trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại…

Hội nghị cũng đánh giá kết quả bước đầu những nhiệm vụ của Đề án 06 trên phạm vi thành phố.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP, thời gian qua đã thu thập và làm sạch hơn 7,1 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư, mở ba đợt cao điểm thu nhận hơn 5,4 triệu hồ sơ cấp CCCD.

Công an TP cũng đã bắt giữ 94 bị can đang bị truy nã.

Công an TP cũng thu nhận hồ sơ, cấp CCCD cho hơn 36.000 trường hợp là các em học sinh tham gia kỳ thi THPT năm 2022; đồng thời thiết lập đường dây nóng 0693.187.111 nhằm tiếp nhận và giải đáp thắc mắc cho người dân.

BCĐ thực hiện Đề án 06 đã ra Nghị quyết về việc tăng cường, bổ sung 5% quân số của các đội nghiệp vụ về công an cơ sở để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Đề án. Trong tháng 5-2022, BCĐ Đề án 06 sẽ điều động 100 cán bộ chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ về công an xã để tăng cường lực lượng chính quy…

Đến nay, 22/22 UBND cấp huyện đã thành lập BCĐ, 312/312 UBND cấp xã, 1.988 khu phố (ấp), 2.034 tổ dân phố đã thành lập tổ công tác và đề ra kế hoạch, phương hướng, lộ trình để triển khai thực hiện những nhiệm vụ của Đề án 06…

Đối với 11/25 dịch vụ công trực tuyến có liên quan đến nghiệp vụ của Công an TP, ông Tài cho biết hiện Công an TP là đơn vị tiên phong, đầu tiên trong cả nước xây dựng và đưa vào khai thác Cổng dịch vụ hành chính công (địa chỉ truy cập congdvc.catphcm.bocongan.gov.vn). Đã có 102 thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 thuộc 11 lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Là xương sống của phát triển kinh tế…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết đây là đề án quan trọng với sự phát triển của đất nước và mang tính đột phá.

Tại TP.HCM, BCĐ Đề án 06 đã khẩn trương triển khai các công tác có hiệu quả, nghiêm túc và khẩn trương với sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

“Dữ liệu dân cư là xương sống vai trò lớn trong sự phát triển kinh tế-xã hội; cần tận dụng ưu thế, giá trị để phục vụ hoạt động của TP, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tạo lập dữ liệu đầy đủ, chính xác, tối ưu hóa việc sử dụng” – ông Đức nêu.

Phó Chủ tịch UBND TP cho hay cần phải tạo ra các dịch vụ ứng dụng được cơ sở dữ liệu này, thay cho các giấy tờ khác để thuận tiện, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và mong muốn TP.HCM phải đi đầu.

Lãnh đạo UBND TP cũng đánh giá hiện tại nhiệm vụ cũng như khối lượng công việc rất lớn. “Chúng ta đã có những kết quả đáng ghi nhận nhưng còn nhiều việc phải làm như củng cố hạ tầng, trang thiết bị, củng cố kỹ năng cho người làm” – ông Đức tiếp.

Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc triển khai thành công đề án. Ông yêu cầu tất cả các sở ngành, quận huyện, TP Thủ Đức phối hợp Công an TP thực hiện hiệu quả Đề án 06.

Ông yêu cầu Sở TT&TT phối hợp Công an TP tuyên truyền để người dân hiểu, nắm rõ. Sở Tư pháp rà soát các văn bản pháp luật liên quan, nếu phát hiện có chồng chéo, trùng lắp thì đề xuất thay đổi.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu cần chú ý đến nhân khẩu đặc biệt như người lang thang, mồ côi, người trong mái ấm, nhà ở xã hội… để tạo điều kiện để họ có hồ sơ trong dữ liệu...

“Công an TP, Sở TT&TT… phải đảm bảo về yếu tố an toàn, bảo mật thông tin, tránh tình trạng như nhẹ thì bị chiếm đoạt, nặng thì làm méo, lệch…” – Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.