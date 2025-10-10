Công an TP.HCM ra mắt mô hình 'Trạm công dân số' tại Cao ốc Đảo Kim Cương 10/10/2025 12:29

(PLO)- Mô hình “Trạm công dân số” triển khai thí điểm tại Cao ốc Đảo Kim Cương, hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích dân sinh đến tận khu dân cư, góp phần xây dựng công dân số, cộng đồng số tại TP.HCM.

Sáng 10-10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM phối hợp UBND phường Bình Trưng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Trạm công dân số” tại Cao ốc Đảo Kim Cương.

Đưa tiện ích công nghệ đến người dân

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng Phòng PC06, cho biết việc ra mắt mô hình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10.

Trước đó, ngày 8-10, Công an TP.HCM đã triển khai mô hình Bộ phận Một cửa tại 20 Công an cấp xã theo tiêu chí “Hiện đại - Thẩm mỹ - Khang trang - Tiện nghi - Vì nhân dân phục vụ”, tiến tới hoàn thành 100% trong năm 2025.

Phòng PC06 Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt "Trạm công dân số" tại Cao ốc Đảo Kim Cương. Ảnh: N. TÂN

Theo Đại tá Thọ, đây không chỉ là việc xây dựng một khu vực làm việc mới, mà là bước chuyển mạnh mẽ từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

“Người dân đến Bộ phận Một cửa sẽ được phục vụ minh bạch, đúng quy định và thuận tiện; đây cũng là tiêu chí xây dựng lực lượng Công an cơ sở ‘Gần dân - Trọng dân - Hiểu dân - Vì dân’”, ông nhấn mạnh.

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng Phòng PC06 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N. TÂN

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng Phòng PC06, cho biết mô hình “Trạm công dân số” là kết quả của quá trình ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số trong lực lượng Công an, gắn với Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Mục tiêu của mô hình là cung cấp các tiện ích và điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi ở. Thay vì phải đến cơ quan hành chính, cư dân có thể trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ hoặc phản ánh thông tin an ninh trật tự ngay tại khu chung cư.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng Phòng PC06 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N. TÂN

“Trạm công dân số” được tích hợp hai nhóm tính năng chính: Kiosk dịch vụ công: Hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, gửi phản ánh về an ninh trật tự hoặc các vấn đề khác. Tiện ích dân sinh: Cung cấp các dịch vụ như thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, viễn thông, học phí, phí quản lý căn hộ; đăng ký bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trực tuyến (có kết nối với bác sĩ từ xa); mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiêu dùng, định danh thuê bao di động...

Rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân

Thượng tá Hải cho biết Cao ốc Đảo Kim Cương là địa điểm đầu tiên được chọn thí điểm mô hình này. Sau khi đánh giá hiệu quả, Công an TP.HCM sẽ phối hợp mở rộng đến nhiều khu dân cư khác, từng bước hình thành mạng lưới “Trạm công dân số” trên toàn thành phố.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho rằng việc triển khai “Trạm công dân số” tại khu dân cư thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện Đề án 06 và chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua "Trạm Công dân số", người dân có thể thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, phí quản lý căn hộ; đăng ký bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trực tuyến (có kết nối với bác sĩ từ xa); mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiêu dùng... Ảnh: N. TÂN

Theo ông Thanh, mô hình giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân, hộ chiếu, khai sinh, khai tử, xác nhận giấy tờ… mà không cần phải di chuyển xa. Bên cạnh đó, người dân có thể thanh toán hóa đơn, tiếp cận dịch vụ y tế, bảo hiểm, ngân hàng số ngay tại nơi sinh sống.

“Trạm công dân số góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân, giúp việc phục vụ trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn, hiện thực hóa mục tiêu ‘lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số’,” ông nói.

Chính quyền phường cam kết phối hợp chặt chẽ với Phòng PC06 và các đơn vị liên quan để vận hành, bảo trì và mở rộng mô hình; đồng thời đảm bảo hạ tầng, an ninh thông tin và hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng.

Phát biểu kết thúc buổi lễ, đại diện Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò thường trực triển khai Đề án 06, phối hợp cùng chính quyền và doanh nghiệp nhân rộng mô hình “Trạm công dân số”, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình – nơi người dân được phục vụ nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.