Công an và trường học “Cổng trường an toàn giao thông” năm 2023

Sáng 11-9, Công an phường 11 (quận Phú Nhuận, TP.HCM) và Trường THCS Đào Duy Anh đã thực hiện lễ ký kết phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” năm 2023.

Việc xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” nhằm hình thành lối sống văn hóa, có ý thức khi tham gia giao thông; Nâng cao trách nhiệm của nhà trường đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giáo dục, tuyên truyền về công tác trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, góp phần giảm tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hạn chế tối đa tai nạn giao thông đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh…

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tá Trần Huy Vũ, Trưởng Công an phường 11, quận Phú Nhuận, cho biết tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông như không đội mũ bảo hiểm, đi hàng hai, hàng ba, lạng lách đánh võng, nhiều em chưa có bằng lái xe đi xe máy đến trường, chưa đủ tuổi sử dụng phương tiện tham gia giao thông... hiện nay xảy ra rất nhiều. Thực trạng này rất đáng lo ngại, là một trong những nguyên nhân chủ yếu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trong học sinh.

“Việc triển khai mô hình nhằm nâng cao ý thức trong tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn, nhất là đối với các em học sinh. Công an phường sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự thường xuyên phối hợp với nhà trường đảm bảo trật tự giao thông vào các giờ cao điểm. Bố trí lực lượng bảo vệ dân phòng kết hợp bảo vệ nhà trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phụ huynh học sinh đưa, đón học sinh đậu, đỗ xe đúng quy định, nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy...”, Trung tá Vũ cho hay.

Theo đó, bà Trần Thị Diệu Hiền, Chủ tịch UBND phường 11, quận Phú Nhuận cũng cho biết trường THCS Đào Duy Anh nằm trên trục đường Lê Quý Đôn giao nhau với Huỳnh Văn Bánh và Nguyễn Văn Trỗi, mật độ phương tiện lưu thông qua lại đông, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Cũng theo bà Hiền, trường có số lượng học sinh đông, vì vậy công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường là hết sức quan trọng. Và việc xây dựng và phát triển mô hình này là điều hết sức cần thiết.

Bà Lê Thị Minh Huệ, Hiệu trưởng trường THCS Đào Duy Anh cho hay nhằm thực hiện tốt mô hình trường sẽ tiếp tục tổ chức cho 100% phụ huynh và học sinh viết cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

“Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ký cam kết thực hiện và vận động gia đình chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Thực hiện lồng ghép kiến thức pháp luật an toàn giao thông vào các tiết học, các buổi ngoại khóa để tổ chức tuyên truyền cho học sinh. Vào các giờ cao điểm phân công lực lượng bảo vệ, lực lượng xung kích, đoàn viên... kết hợp các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh đưa, đón học sinh đậu, đỗ xe đúng quy định…”, bà Huệ nói.

HUỲNH THƠ