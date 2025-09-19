Công ty Luật Kinh Luân: Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước 19/09/2025 09:42

(PLO)- Thành lập năm 2010, Công ty Luật TNHH MTV Kinh Luân (tiền thân là Công ty Luật Biển Đông) do Luật sư Nguyễn Văn Đức – Ủy viên Ban Chủ nhiệm, Trưởng Ban Đào tạo và Bồi dưỡng Đoàn Luật sư TP.HCM – sáng lập và điều hành.

Hiện Công ty có trụ sở tại Tòa nhà Sunshine City (phường Tân Mỹ, TP.HCM) và chi nhánh Khu vực 7 tại tỉnh Tây Ninh. Đội ngũ nhân sự gồm hơn 10 thành viên, trong đó có 6 luật sư, 3 tập sự hành nghề luật sư và nhiều nhân viên học việc. Các luật sư thành viên đều giàu kinh nghiệm, từng tham gia nhiều vụ án lớn trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại…

Với sự am hiểu pháp luật, nắm bắt kịp thời chính sách và quy trình tố tụng, hơn 15 năm qua Công ty Luật Kinh Luân đã đồng hành cùng nhiều khách hàng, bảo vệ thành công quyền và lợi ích hợp pháp trong nhiều vụ việc quan trọng. Một số vụ án lớn, thu hút dư luận, đã tạo nên dấu ấn riêng của Công ty trong hoạt động hành nghề.

Trong tư vấn và tranh tụng, Kinh Luân luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, đưa ra giải pháp tối ưu và đồng hành trong mọi tình huống pháp lý. Công ty cũng quán triệt toàn bộ thành viên tuân thủ Luật Luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, lấy sự trung thực và tôn trọng sự thật khách quan làm nền tảng hành nghề.

Luật sư Nguyễn Văn Đức – với hơn 15 năm hành nghề và hơn 10 năm gắn bó trong lĩnh vực báo chí – luôn đánh giá cao vai trò của Báo Pháp Luật TP.HCM. Ông cho rằng đây là tờ báo chuyên ngành pháp luật có uy tín, là cầu nối thông tin giữa cơ quan chức năng với người dân, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng xã hội, đồng thời là diễn đàn để giới luật sư đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật.

Nhân dịp 35 năm thành lập Báo Pháp Luật TP.HCM, Công ty Luật Kinh Luân gửi lời chúc Quý Báo tiếp tục giữ vững vai trò là kênh thông tin pháp lý tin cậy của người dân, đồng hành cùng giới luật sư trong sứ mệnh phụng sự công lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cộng đồng, doanh nghiệp.