Ngày 1-10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh - ông Grant Shapps và Tổng giám đốc Công ty quốc phòng đa quốc gia BAE Systems - ông Charles Woodburn đã công bố hợp đồng đóng tàu ngầm chiến đấu chạy bằng năng lượng hạt nhân trị giá gần 4 tỉ bảng Anh (hơn 4,9 tỉ USD), theo tờ The Telegraph.

Theo The Telegraph, hợp đồng trên là một phần của dự án tàu ngầm hạt nhân trong thỏa thuận an ninh của Hiệp định đối tác tăng cường an ninh ba bên Mỹ - Anh - Úc (AUKUS), được công bố hồi tháng 3.

Bên trong xưởng đóng tàu ngầm của BAE Systems ở thị trấn Barrow-in-Furness (tây bắc nước Anh). Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Shapps cho biết chương trình đóng tàu ngầm chiến đấu lần này có tên là SSN-AUKUS, sẽ tạo ra tàu ngầm có sức tấn công lớn nhất, uy lực mạnh nhất, và tiên tiến nhất cho Hải quân Hoàng gia Anh.

“Khoản đầu tư trị giá hàng tỉ bảng Anh này sẽ giúp tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh có được khả năng sát thủ ấn tượng trong tương lai" - ông Shapps nhấn mạnh.

Ông Woodburn cho biết xưởng đóng tàu ngầm sẽ được đặt ở thị trấn Barrow-in-Furness (tây bắc nước Anh), và dự kiến cần 5.000 nhân viên thực hiện.

"Quá trình sản xuất tàu ngầm sẽ bắt đầu vào cuối thập niên này. Dự kiến chiếc tàu ngầm SSN-AUKUS đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối những năm 2030. Bộ Quốc phòng Anh đã chuyển kinh phí để công ty thực hiện dự án tới năm 2028” - ông Woodburn cho biết.

CHÍ THANH