C.P. Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi AI trong chuỗi nông nghiệp - thực phẩm 09/06/2026 19:03

(PLO)- Với sự hợp tác C.P và FPT, sáu chương trình chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được triển khai nhằm nâng cao năng suất, tối ưu vận hành trên toàn chuỗi giá trị Feed - Farm - Food.

Mới đây, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) và Global IT Corporation FPT (FPT) khởi động sáu chương trình chuyển đổi AI nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food của C.P. Việt Nam. Các chương trình này thuộc khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa CPF và FPT vừa được ký kết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026.

Lễ khởi động hợp tác chiến lược được tổ chức ngày 8-6-2026 tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, đánh dấu mối quan hệ hợp tác công nghệ sâu rộng giữa Thái Lan và Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết chung trong thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

Hợp tác chiến lược giữa C.P. Việt Nam và FPT nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững ngành nông nghiệp - thực phẩm. Ảnh: C.P. Việt Nam

Theo đó, hai đơn vị sẽ ưu tiên phối hợp triển khai sáu chương trình, bao gồm: đào tạo AI cho đội ngũ; hệ thống tư vấn dịch bệnh dành cho người chăn nuôi; giải pháp camera thông minh phục vụ giám sát vận hành trang trại; kiểm tra chất lượng nguyên liệu dựa trên hình ảnh; quản lý công thức phối trộn thức ăn chăn nuôi trên nền tảng số và giải pháp quản lý bán hàng cho đại lý.

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của các bộ phận kinh doanh và các phòng ban, hướng tới nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và hỗ trợ tăng trưởng bền vững dài hạn trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm. Các chương trình sẽ được triển khai theo lộ trình hai giai đoạn, bắt đầu từ việc xây dựng nền tảng dữ liệu và công nghệ, trước khi nhân rộng các ứng dụng đã được kiểm chứng vào thực tế vận hành.

“Sự hợp tác giữa C.P. và FPT lần này cho thấy khi thế mạnh của hai tổ chức được kết hợp, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị thiết thực. C.P. Việt Nam sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số xuyên suốt chuỗi giá trị tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà của người tiêu dùng nhằm nâng cao năng suất, tăng cường an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", ông Montri Suwanposri, Thành viên Hội đồng Quản trị CPF, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty C.P. Việt Nam cho biết.

Các đại biểu và đại diện các doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan. Ảnh: C.P. Việt Nam

Ông Montri Suwanposri chia sẻ thêm, xuyên suốt 33 năm hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn C.P. luôn kiên định với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cùng cộng đồng. Trên nền tảng đó, chúng tôi sẵn sàng cho bước phát triển mới: trở thành đối tác đáng tin cậy của các bên, cùng xây dựng tương lai bền vững cho ngành nông nghiệp - thực phẩm và đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Về phía FPT, ông Levi Nguyen, Tổng Giám đốc FPT Thái Lan và FPT Đài Loan, FPT Corporation cho biết FPT cam kết đồng hành cùng C.P. xây dựng và triển khai một lộ trình chuyển đổi rõ ràng, từ giai đoạn tìm hiểu ban đầu đến khi AI trở thành năng lực cốt lõi của tổ chức.

"Thông qua hợp tác này, chúng tôi hướng tới tích hợp AI vào các quy trình trọng yếu trong nông nghiệp, qua đó nâng cao năng suất, cải thiện năng lực ra quyết định và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên quy mô lớn tại Thái Lan, Việt Nam và các thị trường khác”, ông Levi Nguyen chia sẻ.