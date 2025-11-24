CSGT phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng đường biển 24/11/2025 12:53

(PLO)- 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển, sau đó vào TP.HCM rồi thuê xe ngược ra Hà Nội thì bị phát hiện.

Ngày 24-11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố, lập hồ sơ xử lý hành vi nhập cảnh trái phép đối với 5 người Trung Quốc .

Theo đó, ngày 22-11, Đội CSGT đường bộ số 6 Đức An – Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Đức An triển khai lực lượng chốt chặn, kiểm tra ô tô 17A-716.49 vì có nghi vấn.

CSGT chốt chặn tạm dừng chiếc xe nghi vấn trên đường.

Tổ công tác đã dừng chiếc xe tại Km 1864+900, đường Hồ Chí Minh và phát hiện trên xe có 2 người Việt Nam và 5 người Trung Quốc. Năm người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp lệ nên được đưa về trụ sở Công an xã Đức An để xác minh.

Ngoài 2 lái xe ngụ ở Hưng Yên và Ninh Bình; 5 người Trung Quốc không giấy tờ tùy thân gồm: Sai Lang (23 tuổi); Li Lei (26 tuổi); Ji WeiWei (38 tuổi); Ji ShuaiWei (35 tuổi); Chen Peng (20 tuổi).

Nhóm này khai đã vượt biên trái phép từ Trung Quốc ngày 18-11 và đến ngày 20-11 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển. Sau khi vào Việt Nam, nhóm di chuyển đến TP.HCM, sau đó tìm cách ra Hà Nội “để làm ăn”.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại trụ sở công an.

Tài xế Dương Đình Toàn thừa nhận được một người lạ thuê chở nhóm người này từ TP.HCM ra Hà Nội với giá 24 triệu đồng. Người thuê không cung cấp danh tính.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép, lực lượng CSGT đã lập biên bản vụ việc; tạm giữ phương tiện và bàn giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý.