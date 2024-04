Ngày 21-4, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Thái Văn Trường (32 tuổi), kẻ xịt hơi cay cướp tiệm vàng sau màn đấu trí nghẹt thở để truy bắt.

Để truy bắt tên cướp táo tợn và có thủ đoạn đối phó rất tinh vi này, hàng chục cảnh sát trong ban chuyên án đã trắng đêm lần theo những dấu vết nhỏ nhất để dựng lên toàn bộ quá trình phạm tội và tẩu thoát của nghi phạm không khác gì những bộ phim hành động.

Chiều 18-4, một thanh niên đi xe môtô hiệu Vision, màu đỏ, biển số TP.HCM, mặc áo sơ mi xanh dài tay, đeo túi xách đen vào tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc phường Đức Long, TP Phan Thiết) xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm vàng và cướp đi 2 lượng vàng rồi tẩu thoát.

Vụ cướp gây rúng động dư luận, đặc biệt thời điểm xảy ra vụ cướp đúng ngày lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước đang tổ chức 78 năm Ngày Truyền thống Cảnh sát hình sự (18-4-1946-19-4-2024).

Trước sự táo tợn như thách thức lực lượng Cảnh sát hình sự, sau khi xác lập Chuyên án, Đại tá Lê Quang Nhân, Gíam đốc Công an Bình Thuận tung hơn 30 trinh sát hình sự giỏi nhất vào cuộc và bằng mọi giá phải dựng được sơ đồ phạm tội của tên cướp, phá án trong thời gian sớm nhất.

Thời điểm xảy ra vụ cướp, camera xung quanh ghi lại hình ảnh tên cướp trên đường lẩn trốn có chất lượng kém, mờ nhạt và chứng cứ quan trọng duy nhất là biển số xe môtô 59Y1-188.91 hoặc 59Y1-186.91.

Ban chuyên án quyết định đột phá từ hình ảnh biển số xe này bằng phương pháp loại trừ, truy xét trên diện rộng.

Đến 1h sáng ngày 19-4, biển số xe tên cướp sử dụng được xác định chính xác là 59Y1-198.91 phù hợp với loại xe Vision. Tuy nhiên chiếc xe này đã bán sang tay qua 4 đời chủ và 3h30 rạng sáng cùng ngày, điểm cuối mà tên cướp thuê xe mới được nhận diện.

Từ thời điểm này, cuộc truy đuổi nghẹt thở nhiều lúc rơi vào ngõ cụt khi mất dấu tên cướp tại khu vực phường Phú Tài, TP Phan Thiết. Tên cướp sử dụng sim “chết”, gọi một lần rồi bẻ nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án vẫn xác định tên cướp đã rời khỏi Bình Thuận.

Tên cướp đã liên tục thay đổi quần áo; thay đổi tuyến đường để “cắt đuôi” lực lượng truy bắt.

Tối 18-4, sau khi lên xe khách từ Phan Thiết đi Gia Lai, tên cướp bất ngờ xuống xe và đón xe khách quay trở lại Phan Thiết và vừa đặt chân xuống Phan Thiết lập tức đón xe đến TPHCM.

Chỉ 10 phút sau khi đến TPHCM, tên cướp đón xe quay ngược về TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào một chung cư cao cấp.

Sau đó rất nhanh, tên cướp này di chuyển đến một trung tâm thương mại và đến 7g ngày 19-4, có mặt tại một quán cà phê và 30 phút sau đến một công ty khá lớn trên địa bàn phường Vĩnh Phú, TP Thuận An.

Đến 13g ngày 19-4, Ban chuyên án đã xác định được tên, tuổi, nhân thân và địa điểm mà tên cướp đã mang 5 chỉ vàng đến bán trước đó.

Tuy nhiên phải chờ đến 17 giờ, sau khi đã “khớp lệnh” chứng cứ, các trinh sát hình sự đã lặng lẽ tiếp cận tên cướp ngay tại bàn làm việc trước sự ngỡ ngàng của nghi phạm cùng hàng chục đồng nghiệp trong công ty.

Khi bị khóa tay bằng còng số 8 nghe các trinh sát hỏi “Thái Văn Trường, biết bị bắt vì tội gì không”? Tên cướp chỉ cúi mặt buồn bã nói gọn lỏn “Tội cướp tiệm vàng ở Phan Thiết, các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp”.

Dù đã dựng được hành trình phạm tội của tên cướp nhưng khi khai thác nóng trước khi di lý tên cướp về Bình Thuận, nhiều người cũng khá bất ngờ về nhân thân của tên cướp có khuôn mặt thư sinh này.

Thái Văn Trường xuất thân từ một gia đình có điều kiện và riêng Trường đang sở hữu một căn hộ cao cấp trị giá cả chục tỷ đồng ở Bình Dương.

Gần chục năm trước, Trường tốt nghiệp cử nhân, hiện đang làm về lĩnh vực công nghệ cho một công ty lớn ở Thuận An với thu nhập, đãi ngộ khá cao.

Trên kệ sách trong căn hộ riêng của Trường đầy sách nghiên cứu tâm lý, xã hội và nhiều đầu sách nổi tiếng trong và ngoài nước.

Khai thác nóng, Trường cho biết sở dĩ chọn ngày 18-4 ra tay cướp tiệm vàng là do đó là Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự và dự đoán lực lượng này sẽ bận liên hoan nên sau khi gây án, để lực lượng này đủ thời gian tập hợp triển khai thì Trường đã cao chạy xa bay.

Trước khi từ Bình Dương đến Bình Thuận, Trường đã chuẩn bị khá kỹ khi đặt mua một căn cước giả, sim điện thoại rác, bình xịt hơi cay, băng keo đen.

Khi đến Phan Thiết, Trường sử dụng căn cước giả để thuê phòng nghỉ, thuê xe mô tô biển số TPHCM dùng băng keo đen che, sửa biển số.

Trước khi cướp, Trường đã dùng mô tô đi điều nghiên kết hợp tra cứu trên bản đồ trực tuyến để tìm tuyến đường tắt, nhỏ để khi tẩu thoát ít có camera an ninh ghi lại hình ảnh của mình.

Và thực tế sau khi gây án, Trường đã di chuyển qua những con đường hẻm chỉ có người địa phương mới biết rồi dừng lại ở bãi đất trống thay quần áo, tháo miếng dán biển số xe bình tĩnh chạy về trả xe, trả phòng nghỉ, bẻ sim rác rồi bắt đầu đón xe khách đi vòng vèo để cắt đuôi lực lượng truy bắt.

Ngay khi về đến căn hộ của mình, Trường chỉ lấy sợi dây chuyền 5 chỉ vàng trong tổng số 2 cây vàng cướp được đi bán rồi ung dung đến tiệm cà phê gần công ty uống như mọi ngày và đúng 7h30 có mặt tại nơi làm việc chào mọi người trong công ty như một nhân viên mẫn cán.

Được biết, để phá nhanh vụ cướp tiệm vàng, từng thành viên trong Ban chuyên án đã phải chạy đua từng phút với nghi phạm và gần 24 giờ đồng hồ lực lượng trinh sát hình sự chỉ ăn một bữa mì gói thay cơm để bám mục tiêu.

“Ngoài nắm tình hình nhanh, chỉ đạo sát sao 15 phút một lần của Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Gíam đốc Công an tỉnh Bình Thuận; Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết; nỗ lực của hàng chục trinh sát thì trong vụ án này có công rất lớn của quần chúng nhân dân. Rất nhiều người dân dù nửa đêm hay rạng sáng vẫn vui vẻ mở cửa cung cấp các đoạn clip trích xuất từ camera vô cùng quý giá cho ban chuyên án, thậm chí có người dân còn đem cơm, thức ăn giục anh em trinh sát ăn để có sức bám theo nghi phạm”, Trung tá Đoàn Văn Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phan Thiết chia sẻ.