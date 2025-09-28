Cục Đường bộ chỉ ra nhiều sai sót tại dự án Cao Lãnh - Lộ Tẻ 28/09/2025 12:01

(PLO)- Cục đường bộ điểm tên các nhà thầu thi công dự án Cao Lãnh - Lộ Tẻ có nhiều sai sót.

Cục Đường bộ vừa tổ chức kiểm tra công tác triển khai thi công dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và Cần Thơ. Tại đây, đoàn phát hiện việc thi công dự án còn nhiều sai sót.

Chậm phê duyệt thiết kế, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ

Qua kiểm tra hồ sơ, Cục Đường bộ nhận thấy công tác phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh một số hạng mục như di dời đèn chiếu sáng, cống thoát nước ngang, xử lý nền đường gom… còn chậm. Đoàn đề nghị chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Cục cũng đề nghị tư vấn rà soát lại phương án thiết kế, tổ chức giao thông tại các vị trí vuốt nối đường gom với cầu Cao Lãnh, Lấp Vò, Vàm Cống để nâng cao an toàn giao thông.

Cầu Cao Lãnh trên tuyến N2B (Cao Lãnh - Lộ Tẻ). Ảnh: CHÂU ANH

Với các nhà thầu, đoàn nhận thấy đã bố trí các mũi thi công với 121 công nhân, 74 thiết bị. Dù có giải pháp bù tiến độ, dự án vẫn chậm 0,58% so với kế hoạch.

Nhà thầu Trường Thành thi công nút giao Lộ Tẻ để vật liệu thép ngoài trời, không che chắn gây gỉ sét; thiếu lưới chắn vật rơi tại cầu vượt. Công tác thi công đất đắp bao và tường chắn đầu cầu chưa đáp ứng tiến độ, lối ra vào công trường thiếu rào chắn báo hiệu, xe máy thi công ra vào không có người điều tiết.

Cầu Rạch 2 trái tuyến vận chuyển ba dầm về công trường nhưng nhà thầu Trường Thành chậm lắp đặt, biện pháp neo giữ sơ sài.

Nhà thầu Công ty Xây dựng Nghệ An để xảy ra hiện tượng phân tầng khi thi công lớp cấp phối đá dăm, thiếu lu theo quy trình, thi công đắp cát đường gom chưa khoa học.

Nhà thầu Cầu 7 Thăng Long chậm thi công bản mặt cầu, lan can cầu, thiếu nhân công. Một số cầu lắp đặt dầm nhưng chưa thi công dầm ngang, biện pháp neo giữ sơ sài; cốt thép chờ có hiện tượng han gỉ; công nhân thiếu thiết bị bảo hộ.

Về hồ sơ quản lý chất lượng, Cục Đường bộ ghi nhận nhiều thiếu sót: một số biện pháp tổ chức thi công và biên bản nghiệm thu trích dẫn tiêu chuẩn đã hết hiệu lực, hồ sơ thiếu chữ ký, nhiều hạng mục đã thi công nhưng chưa có biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công thiếu thông tin. Hồ sơ quản lý chất lượng các gối cầu, cấu kiện dầm cầu (dầm chịu lực) đúc sẵn chưa đầy đủ, biện pháp tổ chức thí nghiệm chưa bảo đảm.

Yêu cầu khẩn trương khắc phục

Cục Đường bộ cho biết trạm thí nghiệm hiện trường phục vụ nhà thầu Trường Thành còn nhiều hạn chế: mặt bằng chật hẹp, chưa treo quy trình vận hành thiết bị…

Đáng chú ý, đoàn phát hiện một số hộ dân lấn chiếm hành lang đường bộ, tự mở lối ra vào tuyến chính (nơi không thiết kế đường gom), gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước các sai sót trên, Cục Đường bộ yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu sớm phê duyệt thiết kế điều chỉnh và tăng cường giám sát, bổ sung nhân sự, thiết bị theo hợp đồng; quản lý chất lượng đúng quy định. Các đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ, nhật ký thi công và trang bị bảo hộ cho công nhân.

Chủ đầu tư cần phối hợp với tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra rà soát phương án tổ chức giao thông, hệ thống an toàn giao thông cũ để tận dụng hoặc thay thế, đồng thời kiểm tra tĩnh không các cầu vượt và triển khai thẩm tra an toàn giao thông trước khi khai thác. Song song đó, phối hợp địa phương xử lý vi phạm hành lang đường bộ, đấu nối trái phép.

Cục cũng lưu ý cần nghiên cứu lại thiết kế vuốt nối đường gom với các cầu chính, bố trí dải phân cách hợp lý, kẻ vạch sơn để bảo đảm an toàn sau khi đưa công trình vào khai thác.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ dài gần 29 km, giữ nguyên quy mô hiện trạng, chỉ thảm nhựa tăng cường mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và đường gom dân sinh.

Dự án khởi công ngày 10-4-2024, hợp đồng thi công kết thúc tháng 12-2025. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong tháng 10-2025, về đích sớm hai tháng so với kế hoạch.