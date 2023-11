Cựu đội trưởng MU và HLV Ten Hag “hỏi xoáy đáp xoay” đanh thép

HLV Erik Ten Hag đang sống trong những ngày hồi hộp và nhức đầu tại MU, đặc biệt ông luôn đứng trước sự đe dọa bị sa thải cùng những chỉ trích của giới chuyên môn, nhất là các cựu cầu thủ MU.

Sau trận thắng hú hồn của MU trên sân Craven Cottage của Fulham, HLV Ten Hag được kênh TNT Sports mời trả lời phỏng vấn độc quyền và người trực tiếp phỏng vấn ông không ai khác là cựu đội trưởng MU - Rio Ferdinand. Bản thân HLV Ten Hag cũng thừa biết mình sẽ đứng trước những câu hỏi khó và móc méo vì Rio Ferdinand vốn không ưa gì ông, liên tục chỉ trích ông và những cầu thủ MU hiện tại trên sóng truyền hình. Và cả hai đã có cuộc đối đầu đúng nghĩa “hỏi xoáy đáp xoay” rất thú vị.

Cựu cầu thủ MU Rio Ferdinand và HLV Ten Hag. (Ảnh chụp qua màn hình)

. Rio Ferdinand: Khi nào thì người hâm mộ MU mới được chứng kiến đội bóng chơi theo phong cách của ông - một nhà cầm quân người Hà Lan với chủ trương áp đặt thứ bóng đá hiệu quả và nhất quán?

+ HLV Erik Ten Hag: Chẳng phải là người hâm mộ và anh đã chứng kiến điều đấy ở mùa giải trước rồi sao?

. Mùa trước thì tôi có thấy điều đấy nhưng mùa này thì không.

+ Anh có biết tại sao không? Bởi vì từ đầu mùa đến giờ, MU có quá nhiều ca chấn thương. Và mỗi khi khuyết những vị trí quen thuộc do chấn thương, tôi buộc phải xáo trộn đội hình. Những thay đổi chiến thuật khiến thói quen thi đấu bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi không biết anh có thấy điều đấy trong thời điểm này của MU hay không. Tôi cần phải thực dụng hơn với những điều chỉnh khi mất người do chấn thương quá nhiều nhưng tôi khẳng định đó không phải là lý do bào chữa cho những kết quả thất vọng mà anh nhìn thấy rất rõ…

Đ.TR