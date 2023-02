Đà Nẵng: 1 nhà báo bị dọa giết sau khi viết bài phản ánh cho vay nặng lãi

(PLO)- Một người đàn ông gọi điện chửi bới sau đó đe doạ sẽ tìm cách sát hại cả gia đình nhà báo đang công tác tại Đà Nẵng.

Tối 11-2, nhà báo Hoàng Quân đang công tác tại Chuyên đề Báo Công an TPHCM đã đến Công an phường Nại Hiên Đông và trực ban hình sự Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) trình báo sự việc bị một đối tượng lạ đe doạ giết cả gia đình.

Theo anh Quân, vào lúc 15 giờ 49 phút ngày 11-2-2023, anh nhận được điện thoại từ số 0917279..., giọng của một người đàn ông.

Người đàn ông sau khi hỏi tên thì nhiều lần chửi tục tỉu, lớn tiếng đe dọa: “tau giết cả nhà mày đó nghe Quân; tao đập chết mày như một con ch…; tao không đánh được mày thì tai nạn ô tô, xe máy với mày; mày sẽ tai nạn chết thôi; không mày thì con mày nhé”...

Trình báo tại cơ quan công an, nhà báo Hoàng Quân cho hay, qua điện thoại, người đàn ông xưng là làm doanh nghiệp và giới thiệu là anh của bà TTH là một người liên quan trong bài viết “Vay gần 38 tỉ, trả 56 tỉ vẫn bị đòi nợ 52 tỉ đồng". Đây là bài anh viết theo đơn thư bạn đọc đăng trên báo giấy và báo điện tử Chuyên đề Công an TP.HCM vào ngày 10-2-2023.

“Sau khi nghe cuộc điện thoại trên trong thời gian 7 phút 04 giây, bị người đàn ông liên tục chửi bới, dọa giết cả gia đình, gồm tôi cùng vợ và các con nhỏ thì tôi rất hoang mang, lo lắng. Vợ con tôi cũng hoảng loạn, lo lắng”, nhà báo Hoàng Quân lo lắng.

Nhà báo Hoàng Quân cho biết, bài viết của anh được thực hiện khách quan chỉ nêu lên sự việc trên hồ sơ, văn bản, tài liệu mà anh có được. Không hiểu vì sao đối tượng trên vẫn doạ giết dù anh đã rất từ tốn trình bày.

Được biết, hiện tại toàn bộ băng ghi âm, đơn trình báo sự việc đã được gửi đến cơ quan công an.

Ngoài ra, theo nhà báo Hoàng Quân, anh đã trình báo sự việc với Ban biên tập để vào cuộc kịp thời bảo vệ gia đình anh trước lời đe doạ khủng khiếp nói trên.

HOÀI AN