Đa số dân Ecuador phản đối cho Mỹ đặt lại căn cứ 17/11/2025 14:54

(PLO)- Kết quả trưng cầu dân ý chính thức cho thấy hơn 60% người dân Ecuador bỏ phiếu phản đối đề xuất của Tổng thống Daniel Noboa cho phép quân đội nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ.

Theo kết quả trưng cầu dân ý toàn quốc được tổ chức vào ngày 16-11, phần lớn cử tri Ecuador đã bác bỏ đề xuất cho phép Mỹ mở lại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ, đài RT đưa tin.



Với khoảng 95% số phiếu đã được kiểm, thống kê chính thức cho thấy 60,58% đã bỏ phiếu phản đối ý tưởng ​​của Tổng thống Daniel Noboa cho phép quân đội nước ngoài hoạt động tại Ecuador như một phần trong nỗ lực chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy.

Người dân Ecuador bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 16-11. Ảnh: EPA

Tổng thống Noboa cho biết ông chấp nhận kết quả.

"Chúng tôi đã tham vấn với người dân Ecuador và họ đã lên tiếng. Chúng tôi đã thực hiện lời hứa trực tiếp hỏi ý kiến ​​họ. Chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của người dân Ecuador" - ông Noboa viết trên mạng xã hội X.

Quân đội Mỹ đã đồn trú tại một căn cứ không quân ở thành phố cảng Manta cho đến năm 2009. Sau đó Tổng thống Ecuador lúc bấy giờ là ông Rafael Correa từ chối gia hạn hợp đồng thuê và cấm các căn cứ nước ngoài hiện diện tại đất nước.

Người dân Ecuador xếp hàng bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 16-11. Ảnh: Genesis de la Ossa / Colombia One.

Tổng thống Noboa đã đề nghị với Tổng thống Mỹ Donald Trump về cơ hội đóng quân tại quốc gia này. Những địa điểm khả thi có thể là các TP Manta, Salinas và một trong những hòn đảo thuộc Quần đảo Galapagos.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã gặp Tổng thống Noboa vào tháng 7 khi bà đi thị sát các căn cứ quân sự của nước này.

Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý diễn ra ở Ecuador trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribe.

Thời gian gần đây ông Trump đã ra lệnh tấn công các tàu mà Mỹ cáo buộc là của các băng đảng ma túy và cáo buộc các tổng thống cánh tả của Venezuela và Colombia hỗ trợ "những kẻ khủng bố ma túy".

Ông Trump đã tìm cách củng cố mối quan hệ với các nhà lãnh đạo bảo thủ trong khu vực, bao gồm cả Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, người đã đề nghị đưa những người di cư bị trục xuất khỏi Mỹ vào các nhà tù El Salvador.