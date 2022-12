Dân phản đối xã lấp kênh thủy lợi

(PLO)- Bức xúc việc chính quyền đắp đập chuẩn bị lấp một đoạn kênh thủy lợi, hàng chục hộ dân ở Tiền Giang đã kéo ra ngăn cản, yêu cầu dừng việc lấp kênh.

Hàng chục hộ dân ở ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) phản đối việc chính quyền xã Phú An đắp đập chuẩn bị lấp một đoạn cuối cùng của kênh Bà Bốn để xây dựng trụ sở công an xã và trụ sở ấp.

Dân ngăn cản việc lấp kênh thủy lợi

Theo phản ánh của nhiều người dân ở ấp 5, xã Phú An, kênh Bà Bốn có từ trước năm 1975 với chiều dài hơn 1,1 km, mặt kênh rộng 4 m. Khoảng năm 1996, chính quyền địa phương vận động dân hiến đất mở rộng lòng kênh lên 16 m nhằm phục vụ dẫn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và giao thông thủy vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con trong vùng nên người dân rất đồng tình. Tuy nhiên, khoảng một tháng nay, chính quyền xã Phú An thuê máy móc đến đắp đập, lấp một đoạn kênh khiến nhiều người dân bất an, lo lắng.

Ông Nguyễn Minh Chánh, người dân ở ấp 5, xã Phú An, nói: “Trước khi thực hiện việc lấp kênh, chính quyền địa phương xã không thông báo với người dân khu vực biết người dân có còn sử dụng nguồn nước trên kênh hay không. Trong khi nhiều hộ dân nơi đây có nhiều vườn cây ăn trái, đìa cá mà nguồn nước chính phục vụ sản xuất là từ con kênh này. Nếu lấp kênh, dân mất nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp thì cây trái sẽ chết khô”.

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, người dân ở ấp 5, xã Phú An, cũng bày tỏ bức xúc, gia đình bà có hai công vườn trồng mít và hai ao nuôi cá là nguồn thu nhập chính của gia đình. “Nhiều năm nay chúng tôi vẫn sử dụng nguồn nước từ kênh Bà Bốn phục vụ tưới tiêu, nuôi cá. Nếu đoạn kênh này bị lấp thì gia đình tôi không còn nguồn nước nào để sản xuất được nữa” - bà Hồng lo lắng nói.

Nhiều người dân khác sinh sống dọc hai bên bờ kênh Bà Bốn cũng bày tỏ: Trước đây người dân hiến đất để làm kênh thủy lợi, do vậy họ vẫn mong con kênh tiếp tục phát huy giá trị thủy lợi như ban đầu. Đồng thời, chính quyền cần có phương án nạo vét, khơi thông lòng kênh cho thông thoáng vì theo thời gian con kênh đang bị bồi lắng.

Trước đó, hàng chục hộ dân sống dọc hai bờ kênh Bà Bốn đã kéo ra ngăn cản việc thi công đắp đập lấp kênh của chính quyền xã Phú An nên hoạt động thi công đã phải tạm ngưng khoảng một tháng nay.

Chính quyền xã nói gì?

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lý Thái Trường, Chủ tịch UBND xã Phú An, cho biết do nguồn quỹ đất công của xã không còn, vì vậy xã có xin ý kiến UBND huyện và huyện cũng đã thống nhất cho lấp một đoạn kênh cuối cùng của kênh Bà Bốn với chiều dài 170 m, diện tích khoảng 1.700 m2 để xây dựng trụ sở ấp 5 và trụ sở công an xã. Việc xây dựng hai trụ sở này nhằm chuẩn bị kế hoạch xây dựng xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Ông Trường cho hay kênh Bà Bốn đoạn cuối cùng có mặt kênh tiếp giáp với Quốc lộ 1 đã bị bồi lắng và một số hộ dân lấn chiếm, xây dựng trái phép. Đoạn kênh cũng đang bị ô nhiễm do người dân xả thải, vì vậy đoạn kênh này không còn khả năng dẫn nước tưới tiêu. “Trong quá trình lấp đoạn kênh này, xã sẽ làm hệ thống thoát nước và dẫn nước hai bên bờ kênh để phục vụ cho việc tưới tiêu cây trồng của người dân trong khu vực này” - ông Trường cho biết.

Cũng theo ông Trường, con kênh thủy lợi Bà Bốn đang được Nhà nước quản lý. Vì vậy trong quá trình lấp kênh, xã không họp dân vì không thu hồi đất của dân. Tuy nhiên, sau khi người dân phản đối việc đắp đập lấp kênh, xã đã hai lần tổ chức họp dân thông báo việc lấp kênh để xây dựng trụ sở ấp và trụ sở công an xã nhưng người dân vẫn không đồng tình cho lấp.

Chủ tịch UBND xã Phú An cũng cho biết sắp tới xã sẽ tiếp tục vận động người dân để lấp đoạn kênh Bà Bốn bởi việc này là cần thiết. “Trường hợp nếu người dân vẫn tiếp tục không đồng ý thì xã sẽ có báo cáo và xin ý kiến huyện thực hiện biện pháp bảo vệ thi công” - ông Trường cho hay.•

Kênh Bà Bốn hiện hữu do Nhà nước quản lý Nói về việc người dân cho rằng đất mở rộng kênh trước đây vẫn còn là đất của dân nên người dân phản đối việc lấp kênh, ông Trường lý giải: Về cơ sở pháp lý, trên bản đồ chính quy thì con kênh Bà Bốn hiện hữu do Nhà nước quản lý. “Có thể trước đây, theo tôi nghĩ việc người dân hiến đất mở rộng kênh do Nhà nước và nhân dân cùng làm, phục vụ việc tưới tiêu và vận chuyển hàng nông sản lên Quốc lộ 1. Sau này dân hiến đất xong, Nhà nước có điều chỉnh lại sổ đất và đã trừ ra phần đất kênh đã hiến” - ông Trường nói.

ĐÔNG HÀ