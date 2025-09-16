Đang diễn ra Lễ trao giải và triển lãm ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới' 16/09/2025 08:45

(PLO)- Sáng nay, Lễ trao giải “TP.HCM - Sắc màu mới” diễn ra tại trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM . Trong khuôn khổ sự kiện, 50 tác phẩm xuất sắc được triển lãm để công chúng được thưởng thức những góc nhìn đẹp về TP.HCM.

Sau ba tháng, cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" đã thu hút hàng trăm tác giả chuyên và không chuyên, ghi lại những câu chuyện đời thường, những góc phố bình yên, những công trình biểu tượng hay nhịp sống sôi động của thành phố.

Kể từ khi phát động cuộc thi vào ngày 6-6, đến hết ngày 15-8, Ban tổ chức cuộc thi nhận về 699 tác phẩm từ 224 tác giả dự thi. Trải qua 2 vòng xét chấm online, Ban Giám Khảo đã chọn ra được 75 tác phẩm chất lượng, bước vào vòng bình chọn cộng đồng, làm cơ sở để Ban Giám khảo xét chấm trực tiếp tại buổi chấm chung khảo, tìm ra top 50 bức ảnh xuất sắc. Kết quả, Ban Giám khảo đã chấm và chọn ra 13 giải gồm: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và Giải yêu thích.

Đề tôn vinh giá trị nghệ thuật của các tác phẩm xuất sắc, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Lễ Trao giải và triển lãm ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới".

Tại buổi lễ trao giải sáng nay (16-9), 50 bức ảnh xuất sắc lọt vào vòng chung khảo sẽ được trưng bày trong không gian triển lãm trang trọng nhưng gần gũi, mang đến cho khách tham dự trải nghiệm vừa thưởng lãm nghệ thuật, vừa nhìn lại thành phố qua lăng kính đa chiều của các tác giả.

Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi và Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi đang xem triển lãm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Song song đó, tại buổi lễ, thông tin về 13 tác giả và tác phẩm đoạt các giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và tác phẩm được yêu thích sẽ chính thức được công bố và lộ diện.



Nhiếp ảnh gia, travel blogger Ngô Trần Hải An, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi đang tham quan và thưởng lãm ảnh cùng sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng vụ 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; bà Hoàng Thanh Thuỳ Nhiên - Phó Chánh văn phòng Sở Du lịch TP.HCM; nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, Uỷ viên BCH Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

Cạnh đó, buổi lễ trao giải còn có sự tham sự của các thành viên trong Ban Giám khảo, gồm: Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á; Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử); Nhà báo Huỳnh Trường Giang - Tổ trưởng Tổ ảnh Báo Pháp Luật TP.HCM.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự hiện diện của lãnh đạo một số doanh nghiệp; các phóng viên, biên tập viên cơ quan báo đài; các tác giả có tác phẩm lọt vào top 50 chung khảo và đạt thứ hạng cao; các sinh viên trường đại học, cao đẳng…

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết Lễ trao giải và triển lãm ảnh được tổ chức với tinh thần trang trọng, sáng tạo và truyền cảm hứng, xứng đáng với tầm vóc một hoạt động gắn liền các cột mốc lớn của thành phố và của Báo Pháp Luật TP.HCM.

Sự kiện này nhằm tôn vinh những giá trị nghệ thuật, gắn kết cộng đồng và doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần hiện đại, nhân văn. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò và uy tín báo chí nói chung và Báo Pháp Luật TP.HCM nói riêng.

Tăng số lượng giải thưởng để động viên tác giả Sau quá trình xét chấm căng thẳng, hồi hộp nhưng không kém phần sôi nổi khi hội ý, các thành viên BGK cùng đại diện BTC quyết định tăng thêm một Giải Nhì để ghi nhận chất lượng và nỗ lực sáng tạo của các tác giả. Cơ cấu giải thưởng hiện tại gồm: - 01 giải Đặc biệt: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). - 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). - 02 giải Nhì: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). - 02 giải Ba, mỗi giải 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). - 05 giải Khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). - 03 giải được yêu thích nhất thông qua mạng xã hội, mỗi giải: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). - Top 50 tác phẩm vào vòng chung kết sẽ nhận giải thưởng trị giá 500.000 đồng/tác phẩm (Năm trăm ngàn đồng/tác phẩm).