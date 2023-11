Đang giao lưu trực tuyến: Tham gia BHYT, người dân làm gì để hưởng quyền lợi cao nhất?

BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội, được Nhà nước tổ chức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn dân. BHYT hỗ trợ khám và điều trị bệnh thông qua khoản tiền hỗ trợ chi trả. Chế độ này được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.

Hiện nay, số người tham gia BHYT ngày càng cao. Cụ thể, tại TP.HCM, từ đầu năm 2023 đến nay, số người tham gia BHYT là 7.981.911 người, đạt 91,34% kế hoạch giao. Theo đó, số người tham gia tăng 1,02% so với tháng trước, tăng 2,51% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,53% so với ngày 31-12-2022.

Qua công tác truyền thông, đến nay nhận thức của người dân về chính sách BHYT đã được nâng cao. Hầu hết người dân đều mong muốn được tham gia BHYT để đảm bảo an sinh cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh đã có một số thắc mắc liên quan đến những thủ tục, chế độ, chính sách của người tham gia sẽ được hưởng.

Để giải đáp một số vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người tham gia BHYT, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với cơ quan BHXH TP.HCM tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tham gia BHYT, người dân cần làm gì để hưởng quyền lợi cao nhất”.

Chương trình sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng nay (15-11). Chương trình sẽ được tường thuật đầy đủ trên www.plo.vn.

Tham dự buổi giao lưu trực tuyến có bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM; ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM.

Chương trình có sự tham gia tư vấn của các khách mời như bà Phan Thị Mai, Trưởng phòng Quản lý thu - sổ, thẻ BHXH TP.HCM; ông Trần Thế Trọng, Trưởng phòng Giám định BHYT 2; ông Lương Đình Thới, Phó Trưởng phòng Giám định BHYT 1 BHXH TP.HCM.

Ba tôi 80 tuổi có thẻ BHYT bệnh viện Gò Vấp hưởng 100% , nhưng nay chân bị tê không cảm giác, bác sĩ khám chẩn đoán tai biên tái phát ( đã 2 lần bị tai biến ). Nay vào bv 175 xin cấp cứu . Nhưng bệnh viện báo là chỉ được hưởng 40%, nếu muốn 100% phải có giấy chuyển tuyến . Như vậy có đúng không ạ ? Việc đánh giá người bệnh vào viện có trong tình trạng cấp cứu hay không thuộc quyền hạn của bác sĩ nhận bệnh và điều trị khi bệnh nhân nhập viện. Trường hợp của bạn, nếu ba bạn vào viện trong tình trạng cấp cứu sẽ được hưởng 100% phạm vi mức hưởng. Bạn nên đến tổ BHYT (BS Bảo - 0982.881.001) của BV để trình bày cụ thể vấn đề. Tôi có thẻ bhyt ở quận 12, TP.HCM nhưng vừa trong trong quá trình đi công tác ở Hà Nội tôi bị bệnh và đang điều trị bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tại Hà Nội. Vậy tôi có được hưởng bhyt ko? Trong trường hợp này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi 100% phạm vi mức hưởng vì chính sách thông tuyến quận, huyện. Trước đây tôi được cấp thẻ BHYT hộ nghèo nhưng vừa rồi gia đình tôi đã thoát nghèo. Cho tôi hỏi tôi muốn tham gia BHYT hộ gia đình thì đăng ký ở đâu? Để được tham gia BHYT hộ gia đình, bạn có thể liên hệ với các Tổ chức dịch vụ thu có ký hợp đồng với cơ quan BHXH như Bưu điện, PVI, Viettel... để nộp hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình. Danh sách các tổ chức dịch thu bạn có thể truy cập website cửa cơ quan BHXH để biết thông tin. Cho tôi hỏi trường hợp nhậu say tự té xe đi cấp cứu có được sử dụng thẻ bhyt không? Hiện tại, chi phí cấp cứu điều trị tai nạn giao thông chưa có điều khoản không chi trả do các nguyên nhân. Vì vậy, trường hợp này bạn được hưởng đúng phạm vi mức hưởng BHYT. Nếu đầu tháng 11 đơn vị có làm hồ sơ giảm ốm cho người lao động bị ốm trong tháng 10, sẽ phát sinh truy thu phần BHYT do hồ sơ phát sinh hồ sơ trễ trong tháng 11. Vậy khi làm hồ sơ báo tăng người lao động đi làm lại từ tháng 11 thì đơn vị có bị tính phần truy thu BHYT trước đó không? Trong trường hợp này, đơn vị đã được truy thu BHYT khi làm hồ sơ báo giảm tháng 11 chậm thì khi tăng lại tại tháng 11, đơn vị không bị tính phần truy thu BHYT của tháng 10 nữa. Con tôi có thẻ BHYT học sinh. Mới đây, con tôi bị bệnh phải đi khám và điều trị tại BV đúng tuyến. Tuy nhiên, thẻ BHYT của cháu đã bị thất lạc và tôi phải tự thanh toán chi phí điều trị. Cho tôi hỏi, trường hợp này tôi có được cơ quan BHXH chi trả lại viện phí không? Ông Lương Đình Thới Theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, người có thẻ BHYT đi KCB tại nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu nhưng không xuất trình thẻ BHYT thì được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT như sau: thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB đối với trường hợp KCB ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với trường hợp KCB nội trú. Đề nghị Bạn mang hồ sơ đến cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú để được giải quyết, hồ sơ gồm có: + Bản chụp các loại giấy tờ sau (mang theo bản gốc để đối chiếu): Thẻ BHYT, Giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh; phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần KCB đề nghị thanh toán. + Bản chính Hóa đơn và các chứng từ có liên quan. Xin lưu ý: + Bạn cần liên hệ với cơ quan BHXH để cấp lại thẻ BHYT sử dụng cho những lần khám bệnh sau, + Ngoài ra con bạn có thể trình hình ảnh thẻ BHYT bằng VssID hoặc Căn cước công dân gắn chíp khi đi khám, chữa bệnh để được hưởng quyền lợi cao nhất. Cho em hỏi người lao động đang tham gia thẻ BHYT tại đơn vị có địa chỉ TP.HCM, nhưng sắp sinh muốn về quê để tiện cho việc sinh con, em có thể làm thay đổi nơi khám chữa bệnh trên thẻ BHYT về địa phương (tỉnh khác) được không? Và làm hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh vào tháng đầu quý, em cảm ơn ban lãnh đạo BHXH TP.HCM. Người lao động đang tham gia thẻ BHYT tại đơn vị có địa chỉ tại TP.HCM, nhưng sắp sinh và muốn về quê để tiện cho việc sinh con, bạn có thể nộp hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh trên thẻ BHYT về địa phương vào tháng đầu quý. Hoặc bạn không cần đổi thẻ BHYT nhưng vẫn được hưởng đẩy đủ quyền lợi BHYT khi: - Khám bệnh ngoại trú, nhập viện nội trú ở tất cả các bệnh viện tuyến huyện nhưng phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh. - Nhập viện nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh khi xuất trình đầy thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh. Tôi có thẻ BHYT ở BV Tân Bình. Cho tôi hỏi nếu tôi đi sinh con ở BV Từ Dũ mà không có giấy chuyển tuyến thì có được 100% mức hưởng BHYT không? Ông Trần Thế Trọng cùng phóng viên đang trả lời câu hỏi của bạn đọc Trường hợp của bạn sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% mức hưởng theo quy định. Tôi vừa mới sinh con tại BV Hùng Vương và được hưởng BHYT. Con tôi lúc mới sinh đã bị bệnh hô hấp phải nhập việc điều trị. Cho tôi hỏi, trẻ sơ sinh nhập viện điều trị có được hưởng BHYT không?

Trong trường hợp này, bạn được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT. Tôi bị cận nặng bác sỹ chỉ định tôi phải mổ mắt. Trường hợp của tôi đi mổ mắt thì có được hưởng BHYT không? Theo Khoản 7 Điều 23 Luật BHYT 2008 quy định: "Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi" thuộc 1 trong 12 trường hợp không được hưởng BHYT. - Đối chiếu quy định trên, nếu bạn từ 6 tuổi trở lên và mổ mắt để điều trị cận thị và tật khúc xạ của mắt thì không được hưởng BHYT. Xin chào cơ quan BHXH TP.HCM. Em là đơn vị kê khai hồ sơ cho nhân viên, trường hợp người lao động thuộc đối tượng ốm đau dài ngày thì hàng tháng đơn vị có kê khai hồ sơ giảm ốm, như vậy người lao động có thể sử dụng thẻ BHYT khi đi khám bệnh được không? Em cám ơn! Bà Phan Thị Mai đang trả lời câu hỏi của bạn đọc - Đối tượng ốm dài ngày được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT miễn phí. Do đó, khi người lao động bị ốm đau dài ngày, đơn vị có trách nhiệm kê khai hồ sơ báo giàm ốm tại đơn vị và báo tăng tại mã đơn vị ốm đau dài ngày theo quy định để cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho người lao động và người sử dụng lao động sử dụng thẻ BHYT đối tượng ốm dài ngày để đi khám chữa bệnh. Khi người lao động khỏi bệnh, doanh nghiệp phải báo tăng lại tại đơn vị, thẻ BHYT đối tượng ốm đau dài ngày sẽ bị giảm hết giá trị sử dụng. Tôi có BHYT hộ gia đình mua tại Vĩnh Long và hiện nay đang lên TP.HCM ở cùng con gái. Cho tôi hỏi, nếu tôi bị bệnh điều trị BV tại TP.HCM thì có được hưởng BHYT không? Trong trường hợp này, bạn sẽ được hưởng BHYT khi đi KCB tại các cơ sở KCB tại TP.HCM và thực hiện đủ thủ tục KCB BHYT theo một trong các tình huống KCB (Theo Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và NĐ 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 Nghị định 146) dưới đây: 1. Phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc CCCD; trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại NĐ59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. - Trường hợp cấp cứu, được đến KCB tại bất kỳ CSKCB nào và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi ra viện. - Trường hợp đang trong thời gian tạm trú: được KCB tại CSKCB cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT và phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú. Tôi là cán bộ hưu trí ở Thái Nguyên, nơi khám chữa bệnh ban đầu của tôi của tôi ở bệnh viện Gang Thép tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, tôi đang tạm trú ở cùng con tại quận Bình Thạnh, tôi đang bị tiểu đường nên hay đi khám bệnh ở bệnh viện quận Bình Thạnh, TP.HCM. Vừa rồi, thận của tôi có sỏi to cần phẫu thuật, tôi muốn xin chuyển lên tuyến trên điều trị nhưng được BS cho biết phải về nơi khám chữa bệnh ban đầu mới được chuyển tuyến chứ bệnh viện không giải quyết được. Tôi thấy như vậy thật bất tiện, tôi xin hỏi tôi muốn chuyển nơi khám chữa bệnh của tôi về nơi tạm trú ở Quận Bình Thạnh thì có được không, thủ tục ra sao? Nếu bạn tạm trú tại quận Bình Thạnh thì áp dụng điều, khoản người có thẻ BHYT tỉnh khác khi đăng ký tạm trú tại nơi đang khám, chữa bệnh thì sẽ được hưởng quyền lợi BHYT như nơi đăng ký ban đầu và được chuyển đúng đến tuyến trên cần điều trị. Trường hợp hai, bạn có thể đến điều trị nội trú tuyến tỉnh (nghĩa là nằm viện điều trị tại các BV tuyến tỉnh như: BV Bình Dân, BV Gia Định...) và thực hiện đúng thủ tục hành chính khi đi khám chữa bệnh. Vừa rồi, tôi bị tai nạn giao thông được đưa đến một bệnh viên cứu cấp. Tuy nhiên, bệnh viện không có ký hợp đồng cơ quan BHXH nên tôi phải tự chi trả chi phí sơ cấp cứu. Cho tôi hỏi, số tiền trên tôi có được cơ quan BHXH trả lại không? Theo quy định tại Điều 30 NĐ 146/2018/NĐ-CP: Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), mức thanh toán như sau: - KCB tại tuyến huyện và tương đương: ngoại trú tối đa bằng 0,15 lần, nội trú tối đa bằng 0,5 lần lương cơ sở; - KCB tại tuyến tỉnh và tương đương: nội trú tối đa bằng 1,0 lần lương cơ sở - KCB tại tuyến Trung ương và tương đương: nội trú tối đa bằng 2,5 lần lương cơ sở Đề nghị ông nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp với cơ quan BHXH, hồ sơ gồm: 1. Các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu) gồm: a) Thẻ BHYT, giấy chứng minh nhân thân theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 NĐ này. b) Giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần KCB đề nghị thanh toán. 2. Hóa đơn và các chứng từ có liên quan. Mức lương tôi thấp nên hàng tháng tôi đóng BHYT ở mức thấp. Cho tôi hỏi, những người lương cao đóng mức BHYT thì có được thêm quyền lợi không? Quỹ BHYT có giới hạn chi phí điều trị của người tham gia không? - Số tiền đóng BHYT của đối tượng là người lao động đang đi làm tại các doanh nghiệp được quy định bằng 4,5% nhân với mức lương tháng đóng BHXH, BHYT; đóng mức lương cao hay thấp không ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia. - Quỹ BHYT chi theo bệnh lý không giới hạn chi phí, tuy nhiên có một số dịch vụ kỹ thuật và thuốc có tỉ lệ thanh toán. Chồng tôi đã tham gia BHYT 5 năm liên tục. Đầu năm 2023, chồng tôi phát hiện bị ung thư và phải điều trị BHYT với số tiền hơn 200 triệu đồng. Dù đã cố gắng hết sức nhưng chồng tôi không qua khỏi. Cho tôi hỏi, số tiền mà gia đình trả viện phí 20% chi phí điều trị khi người bệnh mất có được cơ quan BHXH chi trả lại không và thủ tục để nhận lại như thế nào? Người bệnh tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, chi phí 20% phí đồng chi trả vượt qua 6 tháng lương tối thiểu (mức lương tối thiểu là 1.490.000 đồng hoặc 1.800.000 đồng tùy vào từng thời điểm), thì sẽ cơ quan BHXH cấp giấy miễn đồng chi trả. Trường hợp của chồng bà đã mất thì bà mang hồ sơ chứng từ, toa thuốc, giấy ra viện, biên lai tính tiền viện phí đến BHXH quận, huyện nơi bà cư trú hoặc BHXH TP.HCM, địa chỉ 117C Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận Phú Nhuận để nộp hồ sơ. Con tôi 5 tuổi bị bệnh về mắt phải phẫu thuật mới. Vậy chi phí mổ mắt có được BHYT thanh toán không? Trong trường hợp này, Quỹ BHYT sẽ thanh toán chi phí (bao gồm cả chi phí phẫu thuật) theo phạm vi mức hưởng. Người bệnh khi đi khám chữa bệnh phải thực hiện đủ và đúng quy định, thủ tục khám chữa bệnh (bao gồm xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh. Các trường hợp vượt tuyến chuyên môn kỹ thuật thì phải chuyển tuyến từ nơi đăng ký ban đầu. Thủ tục được miễn đồng chi trả khi tham gia BHYT 5 năm liên tục như thế nào? Ông Lương Đình Thới Cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm, thuộc loại hồ sơ thanh toán trực tiếp bạn nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH để xem xét. Nếu đủ điều kiện theo quy định, cơ quan BHXH sẽ cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Hồ sơ nộp cơ quan BHXH theo quy định gồm: 1. Các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu) gồm: a) Thẻ BHYT, giấy chứng minh nhân thân theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 NĐ này. b) Giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần KCB đề nghị thanh toán. 2. Hóa đơn và các chứng từ có liên quan.

