Danh tính 7 người vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng

(PLO)- 7 nhân sự thuộc Bộ Công an đã nhận quyết định điều động, bổ nhiệm về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị mới trong tuần qua, trong đó có giám đốc công an hai địa phương.

Trong tuần qua, Bộ Công an đã có nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự về công tác tại các đơn vị.

Tại Đắk Lắk: Chiều 22-12, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố và trao quyết định về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, tân Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: AX

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân (56 tuổi, quê Thái Bình – đại biểu Quốc hội khóa XV). Tháng 11-2019, bà Xuân khi đó đang là Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã được điều động làm Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính, Tư Pháp (Bộ Công an).

Từ tháng 4-2020, bà được biệt phái về công tác tại Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội và được tiếp nhận, phê chuẩn giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khóa XIV.

Tại Đắk Nông: Trong chiều 22-12, Bộ Công an cũng tổ chức lễ công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Liêm (48 tuổi, quê Hà Tĩnh), Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Ảnh: MQ

Ông Liêm từng giữ nhiều chức vụ tại Công an Hà Tĩnh như trưởng công an huyện, chánh thanh tra Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan CSĐT. Ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh từ 2014.

Tại Nghệ An: Chiều 20-12, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về việc điều động Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Bùi Quang Thanh (trái), Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: MQ

Đại tá Bùi Quang Thanh 46 tuổi, quê ở Quảng Bình, Ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, hiện là Tiến sĩ luật.

Tại Hà Nội: Ngày 19-12, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng (51 tuổi), Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03).

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng quê ở Hưng Yên. Ông tốt nghiệp thạc sĩ nghiệp vụ cảnh sát, cao cấp lý luận chính trị.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, tân Cục trưởng C03. Ảnh: BCA

Ông công tác nhiều năm tại các đơn vị của Công an tỉnh Hưng Yên. Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Đến năm 2019, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Công an tỉnh Bắc Ninh. Đến năm 2021, ông được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, biệt phái Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đại biểu Quốc hội khóa XV đến nhận công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng C06 được biệt phái đến nhận công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV. Ảnh: BCA

Ông Hùng nhận nhiệm vụ mới nhằm phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, 54 tuổi, từng là Phó giám đốc Công an Hải Phòng trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Nam vào tháng 7-2020. Từ tháng 9-2022, ông được điều động giữ chức Cục trưởng C06.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (T07) cũng được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, tân Cục trưởng C06. Ảnh: BCA

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, 55 tuổi, quê ở Thái Bình. Ông là tiến sĩ toán tin. Ông từng là Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Công an. Sau đó ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và có nhiều đóng góp vào Đề án 06. Tháng 8-2022, ông được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân.

Bộ Công an cũng có thông báo quyết định giao Đại tá Nguyễn Văn Căn (54 tuổi, quê Thanh Hóa), Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường T07 phụ trách Trường T07.

N.THẢO (T/H)