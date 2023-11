Đây là 3 mẫu xe điện đặt ưu tiên an toàn lên hàng đầu

(PLO)- Ba mẫu xe điện với các tính năng an toàn và hiệu suất đã được Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) Hoa kỳ xếp hạng hàng đầu.

Ô tô điện thường có mức giá đáng kể và khi bạn đầu tư vào một chiếc ô tô, bạn đang tìm kiếm chất lượng hàng đầu, đặc biệt là về mặt an toàn.

Genesis GV70 2023. Ảnh: Motorbiscuit.

Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) Hoa Kỳ, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tăng cường an toàn cho phương tiện cũng như giảm tai nạn và thương tích, gần đây đã công nhận ba mẫu xe điện mới có xếp hạng an toàn hàng đầu.

Genesis GV70 2023

Genesis GV70 2023 là một chiếc xe điện đã giành được xếp hạng cao trong các đánh giá phòng ngừa va chạm phía trước giữa xe và người đi bộ cũng như xếp hạng tốt về đèn pha trên tất cả các phiên bản.

EV có các tính năng hỗ trợ người lái tiêu chuẩn như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ và cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ giữ làn đường.

Tính năng hỗ trợ tránh va chạm phía trước của nó sẽ phát hiện nguy cơ va chạm với một ô tô khác, người đi xe đạp hoặc người đi bộ và cảnh báo cho người lái xe, bắt đầu phanh nếu cần thiết.

Nếu hệ thống nhận ra rằng người lái xe không tập trung vào đường, nó sẽ đưa ra cảnh báo nhờ cảnh báo chú ý về phía trước.

Genesis GV70 còn có tính năng hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, giúp người lái đi vào giữa làn đường và duy trì tốc độ phù hợp cũng như khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Các tính năng hỗ trợ đỗ xe của nó bao gồm màn hình quan sát xung quanh hiển thị hình ảnh 3D 360° xung quanh xe, hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe ngược và hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa.

Hyundai Ioniq 6 2023

Hyundai Ioniq 6 2023. Ảnh: Motorbiscuit.

Hyundai Ioniq 6 2023 đạt điểm đặc biệt cao trong các bài kiểm tra an toàn. Chiếc xe đã đạt được đánh giá tốt về khả năng va chạm và đánh giá chấp nhận được về đèn pha trên tất cả các phiên bản.

Các đánh giá về khả năng ngăn ngừa va chạm phía trước dành cho người đi bộ vào ban ngày và ban đêm của nó đã đạt được xếp hạng cao.

Xe không được trang bị gương chiếu hậu tích hợp camera như ở các phiên bản Hàn Quốc nhưng hãng xe đã bù đắp bằng những tính năng an toàn tiên tiến khác.

Ioniq 6 đi kèm với cảnh báo chệch làn đường tiêu chuẩn với hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ và kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng tập trung vào làn đường.

Các tính năng SmartSense của nó bao gồm cảnh báo va chạm tại điểm mù, cảnh báo khoảng cách đỗ xe tiến và lùi, hỗ trợ tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện ô tô/người đi bộ và người đi xe đạp, hỗ trợ bám làn đường và cảnh báo sự chú ý của người lái xe.

Lexus RZ 2023

Lexus RZ 2023. Ảnh: Motorbiscuit.

Lexus RZ 2023 nhận được đánh giá tốt về phía hành khách và người lái, mặt trước tổng thể nhỏ, các bài kiểm tra cập nhật và mặt trước chồng chéo vừa phải nguyên bản.

Chiếc xe điện sang trọng này cũng đạt được xếp hạng vượt trội về khả năng ngăn ngừa va chạm phía trước giữa xe và người đi bộ vào ban ngày và ban đêm cũng như đèn pha tiêu chuẩn ở mức chấp nhận được.

Lexus RZ được trang bị đầy đủ các tính năng hỗ trợ người lái tiêu chuẩn như phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn đường với tính năng giữ làn đường và hỗ trợ lái cũng như kiểm soát hành trình thích ứng với quản lý tốc độ trên đường cong, nhưng đó không phải là tất cả.

Chiếc xe cũng được trang bị tính năng hỗ trợ biển báo để giúp người lái xe phát hiện các biển báo mà họ có thể bỏ lỡ và đèn pha thông minh để có tầm nhìn rõ hơn khi đường thông thoáng.

Tính năng hỗ trợ theo dõi làn đường với khả năng quản lý tốc độ trên đường cong của nó rất hữu ích trên những đường cao tốc có đường cong dần dần.

Người lái xe cũng có tùy chọn thêm bãi đỗ xe tự động để dễ dàng di chuyển giữa các điểm đỗ xe chật hẹp.

PHƯƠNG LÊ (Theo Motorrbiscuit)