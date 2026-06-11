Đề ngữ văn thi tốt nghiệp THPT chạm đúng 'gu công nghệ' của thế hệ trẻ 11/06/2026 11:25

(PLO)- Sáng nay, hơn 1,2 triệu sĩ tử đã hoàn thành môn ngữ văn với tâm trạng phấn khích. Đề thi được nhiều người khen vì đề cập trí tuệ nhân tạo (AI) và hình mẫu "Steve Jobs Việt Nam".

Hơn 1,2 triệu thí sinh đã hoàn thành xong bài thi ngữ văn lúc 9 giờ 35 phút.

Đề gồm 2 phần đọc hiểu (4,0 điểm) và phần viết (6 điểm).

Phần đọc hiểu lựa chọn ngữ liệu "Code và Cát - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới" Phan Tuấn, NXB Thế giới. Sau khi đọc kỹ văn bản, thí sinh trả lời 5 câu hỏi.

Trong khi đó, phần viết (6,0 điểm), thí sinh sẽ viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam. Bên cạnh đó, thí sinh viết bài văn nghị luận phân tích bài thơ "Những chiếc lá".

Thí sinh khá thích thú với đề thi ngữ văn sáng 11-6. Ảnh: PHẠM ANH

Tại điểm thi Trường THCS Đống Đa (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.HCM), nhiều thí sinh rời phòng thi môn ngữ văn với tâm trạng vui vẻ và chia sẻ rất thích thú với đề thi năm nay.

Quế An, học sinh Trường THPT Gia Định, cho biết em không phải là học sinh học giỏi môn ngữ văn nên trước khi làm bài em khá lo lắng. Tuy nhiên, sau khi đọc đề thi, Quế An cảm thấy đề tương đối dễ tiếp cận và gần gũi.

Theo Quế An, câu nghị luận văn học yêu cầu phân tích bài thơ "Những chiếc lá" có nội dung thiên về tình cảm gia đình, đặc biệt là hình ảnh người mẹ nên em dễ cảm nhận và triển khai ý. “Em thấy bài thơ khá hay, dễ hiểu nên phân tích cũng thuận lợi hơn”, Quế An cho hay.

Giáo viên trao đổi với thí sinh về đề ngữ văn thi tốt nghiệp sáng nay. Ảnh: PHẠM ANH

Đối với phần đọc hiểu và nghị luận xã hội liên quan đến việc tạo ra những “Steve Jobs Việt Nam”, Quế An cho rằng đề cập đến những vấn đề thời sự, có ý nghĩa thực tiễn đối với giới trẻ hiện nay. Em đánh giá cao cách ra đề khi gắn kiến thức trong bài học với những vấn đề của cuộc sống, giúp thí sinh có cơ hội liên hệ thực tế và bày tỏ quan điểm cá nhân.

“Em thấy đề thi hay vì vừa bám sát chương trình học, vừa có tính liên hệ thực tiễn. Những bạn học và ôn tập theo đúng chương trình sẽ có thể làm bài được 6-7 điểm” - Quế An chia sẻ.

Còn Gia Hảo, Trường THPT Thanh Đa, bày tỏ sự hứng thú với đề thi ngữ văn. Đề tuy dài nhưng nội dung hay, dễ làm, học sinh đã được học trong cả 3 năm THPT. Trong đó 5 câu đọc hiểu gần như thí sinh nào cũng làm được. Đặc biệt, em rất thích phân tích về bài thơ "Những chiếc lá".

Gia Hảo đánh giá đề ngữ văn bám sát thời sự vì đề cập đến AI, cộng hưởng trí tuệ, những nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ. Những nội dung này vừa mang tính văn, vừa thực tế trong bối cảnh thế giới hiện nay, nhắc nhở người trẻ học tập và nỗ lực tạo ra những phát minh có sức ảnh hưởng đến thế giới.

Với đề này, theo Gia Hảo các thí sinh không khó để đạt điểm cao nếu vững kiến thức lớp 10, 11 và 12.

Thí sinh rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận), nhiều thí sinh rời phòng với nụ cười rạng rỡ. Khánh Ngân, học sinh Trường THPT Võ Trường Toản, đánh giá đề vừa sức, không đánh đố thí sinh.

Cạnh đó, cấu trúc đề thi có sự phân hóa rõ ràng. Trong đó, phần đọc hiểu tương đối dễ và nằm trong khả năng xử lý của số đông thí sinh. Riêng phần nghị luận xã hội xoay quanh chủ đề "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam" là nội dung khiến em dành nhiều thời gian suy nghĩ nhất.

“Câu hỏi này tuy đòi hỏi phải tư duy song nội dung rất hay, bám sát thực tế. Trong quá trình ôn luyện trước kỳ thi, em và các bạn đã được thầy cô cho tiếp cận nhiều dạng đề liên quan đến vai trò của công nghệ trong việc thay đổi thế giới. Vì vậy, có thể nói đề thi năm nay nhiều bạn sẽ làm tốt” - Khánh Ngân chia sẻ và tự tin đạt khoảng 7 điểm.

Ngoài hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, Khánh Ngân cho hay chọn hóa học và sinh học là 2 môn tự chọn để chuẩn bị cho mục tiêu xét tuyển vào khối ngành y dược.

Đề ngữ văn được thí sinh đánh giá vừa sức, mang tính thời sự. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bước ra khỏi phòng thi với tâm lý phấn khởi, em Nguyễn Thanh Quỳnh Trâm, học sinh Trường THPT Võ Trường Toản, nhận định đề thi vừa sức.

Theo Quỳnh Trâm, đề có độ mở rất cao khi chạm đến những vấn đề thời sự của kỷ nguyên số, giúp thí sinh dễ dàng hoàn thành bài làm trong thời gian quy định.

Ở phần đọc hiểu, nữ sinh bày tỏ sự thích thú đặc biệt với câu hỏi bàn về việc "tạo nên sự cộng hưởng của trí tuệ".

Mẹ và Quỳnh Trâm bên ngoài điểm thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Quỳnh Trâm chia sẻ: “Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, sự cộng hưởng trí tuệ chính là sự giao thoa, kết hợp giữa tư duy nhạy bén của thế hệ trẻ và sức mạnh mang tính thời đại của AI. Đây là một câu hỏi rất hay, kích thích được cá tính và góc nhìn riêng của người viết”.

Đặc biệt, ở phần nghị luận xã hội (2 điểm) với yêu cầu tự sự trước câu hỏi "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam", Quỳnh Trâm đã đưa giải pháp công nghệ mang tính thuần Việt vào bài để làm bật tư duy hành động của người trẻ.

Nữ sinh khéo léo sử dụng dẫn chứng về ứng dụng BusMap (Bản đồ xe buýt) – một sản phẩm công nghệ do người Việt phát triển giúp tối ưu hóa lộ trình giao thông công cộng, góp phần giảm thiểu nạn ùn tắc tại các đô thị lớn. Với lập luận thực tế này, Quỳnh Trâm tự tin bài thi của mình sẽ đạt từ 6 điểm trở lên.

Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, Quỳnh Trâm chọn vật lý và hoá học là môn thi tự chọn để xét tuyển vào Trường Đại học Sài Gòn.

Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh sẽ làm bài thi sẽ làm bài thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút.