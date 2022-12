Đề xuất có 'siêu hồ' để đảm bảo an ninh nguồn nước TP.HCM

(PLO)- Theo UBND TP.HCM, nguồn nước thô hiện nay được lấy trực tiếp tại sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, chất lượng nguồn nước đang có xu hướng bị ô nhiễm và nhiễm mặn.

Mới đây, tại hội thảo “Tiến tới đồ án quy hoạch chung TP.HCM”, góp ý làm thế nào để đảm bảo an ninh nguồn nước đang cung cấp cho khoảng 10 triệu dân TP.HCM, nhiều chuyên gia cho rằng cần có các giải pháp ngắn hạn và lâu dài, trong đó có cả việc nên xây hồ chứa tích trữ nước ngọt.

Nguồn nước sạch của TP.HCM bị đe dọa

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trung Việt, nguyên Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu TP.HCM, thuộc Sở TN&MT TP.HCM, nói: “Về an ninh cấp nước, chúng tôi đã nhấn mạnh rất nhiều, TP đang sử dụng chủ yếu là nguồn nước sông Đồng Nai, nếu có chuyện gì xảy ra thì rất nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ cho người dân TP mà cho cả kinh tế - xã hội TP”.

Ông Việt cho rằng những năm trước, việc nhiễm mặn tại địa điểm lấy nước của TP có khi chỉ vài giờ nhưng đến nay, nhiều thời điểm nhiễm mặn có khi vài ngày, trong khi toàn bộ hệ thống cấp nước hiện nay ở TP.HCM không có công trình nào để xử lý nước mặn.

Tương tự, kỹ sư Nguyễn Đình Thi, Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, góp ý: “Hiện tượng xâm nhập mặn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp đối với Nhà máy nước Bình An (một số thời điểm độ mặn tại cầu Đồng Nai vượt quy chuẩn cho phép)”. Ông Thi cũng cho rằng nguồn nước sông Sài Gòn bị ô nhiễm nặng (hữu cơ, ammonia, vi sinh, mangan), đặc biệt là khu vực hạ nguồn do tiếp nhận nguồn nước ô nhiễm từ nhánh sông Thị Tính đổ vào sông Sài Gòn (bao gồm cả vị trí trạm bơm Hòa Phú).

Theo tìm hiểu của PV, vấn đề ô nhiễm nguồn nước cũng được UBND TP.HCM nhắc tới trong quyết định phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp nước TP giai đoạn 2020-2050, Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước TP.HCM giai đoạn 2020-2030. Trong đó UBND TP cho biết nguồn nước thô hiện nay được khai thác trực tiếp tại sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Vị trí lấy nước hiện nay thuộc hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Chất lượng nguồn nước thô hiện nay có xu hướng bị ô nhiễm và nhiễm mặn.

Đồng thời, giải pháp khai thác nước thô hiện nay gặp bất lợi do phụ thuộc vào việc kiểm soát chất lượng nước thải của các tỉnh, TP nằm trong lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

“Siêu hồ” để tích trữ nước ngọt

“Không có nước với TP.HCM rất nguy hiểm, biện pháp phòng ngừa vấn đề về an ninh nguồn nước hiện nay rất chậm, gần như là không có, mặc dù trước đây có công ty bên Hà Lan đề xuất việc xây dựng một loạt hồ chứa rất lớn nằm gần khu địa đạo Củ Chi” - ông Việt nói.

Nêu quan điểm của mình, ông Việt cho rằng nếu xây dựng các hồ chứa này thì TP hoàn toàn có diện tích có thể chứa vài chục triệu m3 nước để đảm bảo an ninh cấp nước, thậm chí có thể cấp nước cho TP đến cả 10 ngày với khu hồ này.

Còn theo ông Thi, quy hoạch mạng lưới cấp nước TP được cấu tạo không có những bể chứa nước để điều phối trên hệ thống cấp nước nên còn tồn tại một số khó khăn về áp lực nước và chất lượng nước. Vì vậy, TP nên xem xét triển khai các giải pháp tăng cường dự trữ và tiền xử lý nước thô, giải pháp xâm nhập mặn.

“Nên xem xét bài toán lắp đặt các bể chứa ngầm trong nội vi từng vùng cấp nước với mục tiêu giảm tải áp lực cho các trạm bơm và hệ thống mạng lưới đường ống chuyển tải cũng như nâng cao mức độ an toàn cấp nước cho mạng lưới phân phối nước sạch” - ông Thi nêu thêm giải pháp.

Ngoài ra, về lâu dài, ông Thi góp ý nên đầu tư đổi mới công nghệ cho các nhà máy nước nhằm đáp ứng yêu cầu thích ứng với sự thay đổi của chất lượng nước nguồn (ngày càng xấu đi) và đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng nước. Đồng thời là phát triển mở rộng hệ thống quan trắc chất lượng nước tự động với sự tham gia giám sát của cộng đồng nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước cấp.•

Gia tăng an ninh, an toàn nguồn nước Trong Đề án phát triển hệ thống cấp nước TP giai đoạn 2020-2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước TP.HCM giai đoạn 2020-2030 của UBND TP cũng nêu giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước. Trong đó có giải pháp di dời dần điểm khai thác nước thô lên phía thượng lưu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, kết hợp với việc xây dựng các hồ hoặc cụm hồ dự trữ nước thô, gia tăng an ninh, an toàn nguồn nước khi đối diện với các rủi ro và nhiễm mặn từ tác động biến đổi khí hậu, cũng như vấn đề ô nhiễm nguồn nước… Đề án này cũng đề nghị khảo sát và xây dựng cụm hồ chứa nước thô số 1, với các hạng mục chính dự kiến như: Công trình thu nước sông Sài Gòn, công suất 1.000.000 m3/ngày đêm, chia làm hai giai đoạn. Công suất mỗi giai đoạn 500.000 m3/ngày đêm; kênh (hoặc ống) dẫn nước về cụm hồ chứa; cụm hồ chứa, tổng dung tích 10 triệu m3/ngày đêm diện tích đất sử dụng khoảng 200 ha.

HUY VŨ