Đêm hãi hùng ở Hong Kong 27/11/2025 08:03

(PLO)- Vụ cháy cụm chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) làm hơn 360 người cả thiệt mạng, nguy kịch và mất tích là lời nhắc nhở về nhóm dân số dễ bị tổn thương sống trong các khu nhà ở công cộng ở đặc khu đông đúc này.

Sáng 27-11, rất nhiều người vẫn hồi hộp chờ tin người thân sau đã nuốt thảm họa cháy cụm chung cư cao tầng gồm 7/8 tòa nhà với 2.000 căn hộ ở quận Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc). Đây là một trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên ở đặc khu này.

Vụ cháy đã cướp đi ít nhất 44 sinh mạng theo thống kê tới thời điểm này, và giới chức cho biết còn hơn 270 người chưa thể liên lạc được. Đám cháy bùng lên vào chiều 26-11 và vẫn tiếp tục vào sáng 27-11.

Tại những điểm trú ẩn tạm thời, nhiều người ngồi chết lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mong tin tức về những người thân yêu.

Các nhân viên công tác xã hội phát chăn và gối cho người cao tuổi để họ chống chọi cái lạnh ban đêm.

Khu vực tập trung nhiều người cao tuổi

Từ sáng sớm 27-11 người dân quận Tai Po đã tập trung trên đường phố để theo dõi lính cứu hỏa dập lửa.

Máy bay không người lái bay vèo vèo trên cao, một số chiếu đèn vào các tòa nhà đang cháy, trong khi nhiều vòi rồng phun nước vào các tòa tháp đang bốc cháy.

Một điểm tạm trú gần đó trước đó đã chật kín người, nhưng lúc sau nhiều cư dân phải đã tản đi – một số đến ở với gia đình gần đó, những người khác được xe buýt đưa đến những nơi trú ẩn lớn hơn để có thể ở lại qua đêm.

Một số cư dân lớn tuổi vẫn ở lại, và một tình nguyện viên nói với đài CNN rằng nhiều người cao tuổi có thể đang chờ để trở về nhà dù việc trở về có thể sẽ không xảy ra trong vài ngày tới.

Theo CNN, nhiều cư dân ở đây là người cao tuổi và đây là lời nhắc nhở về nhóm dân số dễ bị tổn thương sống trong các khu nhà ở công cộng như khu nhà ở Tai Po - nơi được xây dựng để cung cấp nhà ở giá rẻ cho các gia đình có thu nhập thấp.

Theo số liệu mới nhất của chính quyền Hong Kong, số người có độ tuổi từ 65 trở lên chiếm tỉ lệ cư dân lớn nhất tại khu nhà vừa cháy ở Tai Po.

Một phụ nữ được đưa ra ngoài vào ngày 27-11 sau vụ cháy chung cư ở quận Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc). Ảnh: Kobe Li/Nexpher/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Bà Ng, ngoài 60 tuổi và không muốn nêu đầy đủ họ tên, nói với hãng tin AFP rằng cửa sổ nhà bà đang khóa khi vụ cháy xảy ra. Ban đầu bà không nhận ra đó là hỏa hoạn mà tưởng tiếng nổ là pháo.

Bà nói tim đập thình thịch khi bà và gia đình vội vàng sơ tán khỏi căn hộ ở tầng 19, nơi họ đã sống hơn bốn thập niên.

Ông Yuen, 65 tuổi, cho biết khu ông sống có rất nhiều người cao tuổi. Vụ cháy đã khiến ông cùng vợ rơi vào cảnh không nhà.

Ông nói rằng do khu chung cư đang sửa chữa nên nhiều cư dân đóng kín cửa sổ, vì vậy họ không nghe thấy còi báo cháy.

“Đã có thiệt hại tài sản, thiệt hại sinh mạng, và thậm chí một lính cứu hỏa cũng đã hy sinh” - ông Yuen nói.

Một số người dân đã tự nguyện quyên góp nhu yếu phẩm và mang đến các nơi trú tạm được lập sau vụ cháy.

“Tim như nhói lên”

Chung cư ở quận Tai Po (Hong Kong) chìm trong biển lửa vào đêm 26-11. Ảnh: BLOOMBERG

Âm thanh giàn giáo tre cháy và phát nổ vang lên tại hiện trường. Khói dày phun lên từ các tòa nhà.

“Có ai được cứu chưa?” - một người đàn ông cầm điện thoại hỏi. Nhiều người dân liên tục đổ đến khu vực quanh hiện trường để báo tin về người thân mất liên lạc.

Một cảnh sát nói với AFP vào rằng chưa rõ có bao nhiêu người mất tích vì cư dân vẫn tiếp tục đến báo tin muộn trong đêm.

Anh Logan Yeung, một tình nguyện viên 29 tuổi, cho biết anh sẽ ở lại hiện trường để hỗ trợ cho đến khi kết thúc công tác cứu hộ.

“Tim tôi như nhói lên” - anh nói với AFP, đồng thời cho rằng các vấn đề trong xây dựng là nguyên nhân của sự cố.

Những vụ cháy chết người từng là nỗi ám ảnh quen thuộc tại Hong Kong, đặc biệt ở các khu dân nghèo.

Tuy nhiên, trong vài thập niên gần đây, các biện pháp an toàn đã được tăng cường đáng kể và những vụ cháy như vậy hiếm khi xảy ra. Nhưng cư dân sống gần đó cho biết họ chưa bao giờ nghĩ ngọn lửa có thể lan sang các tòa nhà khác theo hướng gió và cháy suốt đêm như vậy.

Bà Shirley Chan, một nội trợ ngoài 50 tuổi sống ở khu vực lân cận, nói với AFP rằng bà “chỉ biết đứng nhìn ngọn lửa bốc cháy mà không làm gì được”.

“Chúng tôi cũng không biết mọi người có thể làm gì” - bà nói.

Lãnh đạo đặc khu Hong Kong - ông John Lee hôm 27-11 cho biết sẽ lập một nhóm công tác để điều tra vụ cháy và kết quả sẽ được trình lên pháp y.