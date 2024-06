Đến lúc Mỹ hành động quyết liệt về Gaza 12/06/2024 05:30

(PLO)- Từ việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn theo các bước trong thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất cùng lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến công du thứ 8 đến Trung Đông, có thể thấy Mỹ đang quyết liệt trong hành động nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.