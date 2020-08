3 giáo viên mầm non tại Đà Nẵng nhiễm COVID-19

Tối 5-8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với Bệnh nhân số 604 được công bố ngày 2-8 và 20/23 bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP được công bố ngày 4-8.

Trong số này có ba giáo viên của ba trường mầm non khác nhau và họ có đến trường trong thời gian gần đây.

Cụ thể, Bệnh nhân 652 là giáo viên Trường Mầm non Búp Sen Vàng, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Bệnh nhân 657 là giáo viên Trường Mầm non Trúc Quỳnh, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Bệnh nhân 667 là giáo viên Trường Mầm non Hòa Phú. Các bệnh nhân có đến trường trong thời gian gần đây.

